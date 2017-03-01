Ледовый автобан

Ангарский филиал госинспекции по маломерным судам провел комплексную операцию по предотвращению выезда ангарчан на лед. Рассказывает старший инспектор ГИМС Владимир АГАФОНОВ:
- В этом году это уже четвертая подобная операция, и всякий раз мы убеждаемся, что ангарчане свою жизнь ни во что не ставят. Пока мы дежурили у железнодорожного моста через Китой, на лед с риском для жизни выезжали восемь автомобилей! И это тогда, когда вокруг все тает и капает!
По словам инспектора, толщина льда сейчас составляет 30-50 сантиметров. Но главное, что он начал принимать игольчатую форму. А значит, провалиться можно не только на машине, но и на своих двоих.