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Ледовый автобан


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Сегодня, 10:27
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Ангарский филиал госинспекции по маломерным судам провел комплексную операцию по предотвращению выезда ангарчан на лед. Рассказывает старший инспектор ГИМС Владимир АГАФОНОВ:

- В этом году это уже четвертая подобная операция, и всякий раз мы убеждаемся, что ангарчане свою жизнь ни во что не ставят. Пока мы дежурили у железнодорожного моста через Китой, на лед с риском для жизни выезжали восемь автомобилей! И это тогда, когда вокруг все тает и капает!

По словам инспектора, толщина льда сейчас составляет 30-50 сантиметров. Но главное, что он начал принимать игольчатую форму. А значит, провалиться можно не только на машине, но и на своих двоих.

Максим БУРОЗУБ
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