Читатель сказал: он!

В номере газеты от 21 февраля («В» - «Не просто быть») мы писали о конкурсе, который в честь Дня защитника Отечества проводил Дворец творчества детей и молодёжи. Лучшим на конкурсе стал Александр ГРАЧЁВ, это был выбор жюри. А чтобы определить лучшего «народного папу», мы попросили проголосовать читателей нашей газеты. Полторы недели они оставляли свои отзывы на нашем «Народном телефоне». Мы все звонки и голоса усердно подсчитали. Мужчина, который умеет и любит готовить, да ещё и делает это с детьми, вне конкуренции! На фото Артур ВЕБЕР.
Фото Николая СТЕРНИНА
Лучшим папой, по мнению наших читателей, стал Артур ВЕБЕР, 33-летний технолог кондитерского производства, менеджер по продаже кондитерского оборудования. Вместе с женой он воспитывает 9-летнего Генриха и 4-летнюю Ариану. Полагаем, что выбор читателей определило необычное хобби папы – он занимается плетением из бересты. Но главное – вместе с детьми готовит дома! Об этом, конечно, мечтает каждая мама. Они и назвали Артура лучшим. Ему мы вручаем сертификат в один из старейших и, значит, лучших отделов «Чай и кофе» нашего города в магазине «Силуэт». Его хозяйка и признанный знаток чая Ольга ВОЛКОВА встретит как родного, все расскажет и даст попробовать. А то, что папе понравится, он заберет бесплатно. На одну тысячу рублей.
Ольга КНЯЗЕВА
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