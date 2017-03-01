Читатель сказал: он!

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

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Лучшим папой, по мнению наших читателей, стал Артур ВЕБЕР, 33-летний технолог кондитерского производства, менеджер по продаже кондитерского оборудования. Вместе с женой он воспитывает 9-летнего Генриха и 4-летнюю Ариану. Полагаем, что выбор читателей определило необычное хобби папы – он занимается плетением из бересты. Но главное – вместе с детьми готовит дома! Об этом, конечно, мечтает каждая мама. Они и назвали Артура лучшим. Ему мы вручаем сертификат в один из старейших и, значит, лучших отделов «Чай и кофе» нашего города в магазине «Силуэт». Его хозяйка и признанный знаток чая Ольга ВОЛКОВА встретит как родного, все расскажет и даст попробовать. А то, что папе понравится, он заберет бесплатно. На одну тысячу рублей.