Не сгорим и не утонем

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Игорь КАРИН

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Прокомментировать ситуацию мы попросили директора МКУ «Служба ГО и ЧС» Алексея ФИЛАТОВА.- Не совсем так. Например, ситуацию с торфяниками на своей территории мы взяли под контроль. Чего не скажешь про обстановку в Усольском районе. У нас же тактику изменили. Если раньше за тушение торфяников раньше августа не брались, то сейчас уже с апреля специально созданная мобильная группа начнет профилактические мероприятия. Восемь человек на двух единицах техники будут объезжать возможные очаги возгорания, и любое, даже самое небольшое гасить в зародыше.Что же касается лесных пожаров, то в случае осложнения пожарной обстановки в лесах АГО будет, как всегда, запрещено посещение леса ангарчанами. Также будет проводиться патрулирование совместно с полицией.