Не сгорим и не утонем

К такому выводу пришли специалисты многих служб на последнем заседании КЧС, где обсуждались вопросы готовности АГО к предстоящим паводкам и противостоянию весенним пожарам.Китой всегда поднимался в июле. Критическая точка - 475 см. У моста через Китой в 2014 году.
Фото с сайта IRK.ru
Прокомментировать ситуацию мы попросили директора МКУ «Служба ГО и ЧС» Алексея ФИЛАТОВА.- Каждую весну в город из окрестных лесов начинает тянуться гарь. Это правда, что тайга и торфяники горят всегда, меняется только интенсивность горения?
- Не совсем так. Например, ситуацию с торфяниками на своей территории мы взяли под контроль. Чего не скажешь про обстановку в Усольском районе. У нас же тактику изменили. Если раньше за тушение торфяников раньше августа не брались, то сейчас уже с апреля специально созданная мобильная группа начнет профилактические мероприятия. Восемь человек на двух единицах техники будут объезжать возможные очаги возгорания, и любое, даже самое небольшое гасить в зародыше.
Что же касается лесных пожаров, то в случае осложнения пожарной обстановки в лесах АГО будет, как всегда, запрещено посещение леса ангарчанами. Также будет проводиться патрулирование совместно с полицией.- Второе наше «сезонное» беспокойство - летом тает снег в Саянах, а значит, в июне-июле жди половодья. Кто помнит лето 2001, тот никогда не забудет, как Китой поднялся выше трех метров. Это стоило жизни четырем ангарчанам. Что будет нынче?
Игорь КАРИН
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