Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

У школьников была возможность продемонстрировать свои знания русского, английского, французского, немецкого и китайского языков, литературы, права, физики, физической культуры, астрономии, экономики, истории, математики, химии, мировой художественной культуры, информатики и информационно-коммуникационных технологий, основ безопасности жизнедеятельности, биологии, географии, обществознания, экологии, технологии. Наибольшее количество участников – 112 человек собрала олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности. На втором месте состязания по английскому языку, за победу в которых боролись 88 участников.По итогам регионального этапа дипломантами олимпиады в Иркутской области сталив том числе победителями –В ближайшее время министерством образования и науки Российской Федерации будет определено количество «проходных» баллов по каждому предмету, необходимое для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.Напомним, в 2016 году участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 67 представителей Приангарья, из которых 20 человек были признаны призерами, один – победителем. Победа в заключительном этапе Всероссийской олимпиады дает право на зачисление в вуз без проведения дополнительных экзаменационных испытаний по профильному предмету.