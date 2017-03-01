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Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников


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Сегодня, 11:38
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Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Около 1,5 тысяч учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Иркутской области приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Интеллектуальные соревнования по 22 предметам проходили с 11 января по 22 февраля на базе ведущих вузов Приангарья, а также Иркутского регионального колледжа педагогического образования.

У школьников была возможность продемонстрировать свои знания русского, английского, французского, немецкого и китайского языков, литературы, права, физики, физической культуры, астрономии, экономики, истории, математики, химии, мировой художественной культуры, информатики и информационно-коммуникационных технологий, основ безопасности жизнедеятельности, биологии, географии, обществознания, экологии, технологии. Наибольшее количество участников – 112 человек собрала олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности. На втором месте состязания по английскому языку, за победу в которых боролись 88 участников.

По итогам регионального этапа дипломантами олимпиады в Иркутской области стали 356 человек, в том числе победителями – 58 человек. В ближайшее время министерством образования и науки Российской Федерации будет определено количество «проходных» баллов по каждому предмету, необходимое для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Напомним, в 2016 году участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 67 представителей Приангарья, из которых 20 человек были признаны призерами, один – победителем. Победа в заключительном этапе Всероссийской олимпиады дает право на зачисление в вуз без проведения дополнительных экзаменационных испытаний по профильному предмету.

irkobl.ru
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