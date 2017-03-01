Осторожно - ГОЛОЛЕД!

Помните, что соблюдение данных мер безопасности поможет избежать беды!

Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения (скоростной режим, дистанцию, сигналы светофора). Как водителям, так и пешеходам, переходящим проезжую часть следует помнить, что в этот период значительно увеличивается тормозной путь машины. Поговорите со своими детьми, объясните им, как опасен весенний период и как нужно вести себя на скользких тротуарах и пешеходных переходах.При гололеде значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Пешеходам важно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться, а тем более бежать. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью, переходить дорогу с максимальной внимательностью. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. Движение «налегке» поможет контролировать положение тела и избежать падения. На период гололеда подберите малоскользящую обувь.