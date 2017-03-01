Осторожно - ГОЛОЛЕД!

Плюсовые температуры днем и минусовые ночью, а также выпадение осадков в виде мокрого снега способствуют интенсивному образованию гололеда и наката на проезжей части. Особенно опасными становятся дороги и трассы в утренние и ночные часы, когда подмерзает все то, что растаяло за день. МЧС России по Иркутской области рекомендует водителям и пешеходам соблюдать меры безопасности.
Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения (скоростной режим, дистанцию, сигналы светофора). Как водителям, так и пешеходам, переходящим проезжую часть следует помнить, что в этот период значительно увеличивается тормозной путь машины. Поговорите со своими детьми, объясните им, как опасен весенний период и как нужно вести себя на скользких тротуарах и пешеходных переходах.
При гололеде значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Пешеходам важно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться, а тем более бежать. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью, переходить дорогу с максимальной внимательностью. Пожилым людям лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками. Движение «налегке» поможет контролировать положение тела и избежать падения. На период гололеда подберите малоскользящую обувь.Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения, постарайтесь сгруппироваться. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь вам.
Помните, что соблюдение данных мер безопасности поможет избежать беды!38.mchs.gov.ru