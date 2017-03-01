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"Идеальная пара 2016" из МЧС


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Сегодня, 12:10
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"Идеальная пара 2016" из МЧС

Семья иркутских сотрудников МЧС, Наталья и Игорь Гиршфельд, стали победителями областного конкурса "Идеальная пара 2016".

Романтический конкурс на звание «Идеальная пара года» проводил сайт конкурс38.ru. Участники делились историями любви и размещали семейные фотографии. Лучших выбирали зрители, проголосовав на сайте или прислав смс. Наибольшее количество голосов и зрительских симпатий набрала семья Гиршфельд.

«Идеальная пара» работает в МЧС России по Иркутской области. Нататья – инженер испытательной пожарной лаборатории, а Игорь - помощник руководителя отряда противопожарной службы города Иркутска. В их семье трое уже взрослых детей: два сына и дочь. Супруги не только вместе служат одному делу, но и увлекательно проводят свое свободное время: много путешествуют, занимаются спортом, организую веселые праздники для своих друзей.

Принять участие в конкурсе решилась супруга, написав простую, но в тоже время романтичную историю любви о том, как она, будучи выпускницей школы, встретила красавца офицера, как их любовь прошла испытания на прочность и обрела настоящее семейное счастье. Муж, как и во всех других жизненных начинаниях не остался в стороне и поддержал Наталью.

Конкурс продолжался целый год, жители Иркутской области были покорены этой обаятельной и любящей парой и отдали им больше всех голосов. Накануне в Иркутске состоялся большой финал. Наталья и Игорь стали бесспорными лидерами конкурса "Идеальная пара 2016". Победители получили ценные призы от спонсоров: сертификаты на отдых, романтический ужин, косметические наборы и денежное вознаграждение.

В прошлом году наша семья отметила серебряную свадьбу. Старший сын работает, дочь заканчивает университет, а младший сын отслужил в армии и возвращается на учебу в Академию МЧС. В общем, мы счастливы, что нашли друг друга и наша семья самая дружная, надежная и счастливая, - поделилась Наталья.

38.mchs.gov.ru
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