"Идеальная пара 2016" из МЧС

Романтический конкурс на звание «Идеальная пара года» проводил сайт конкурс38.ru. Участники делились историями любви и размещали семейные фотографии. Лучших выбирали зрители, проголосовав на сайте или прислав смс. Наибольшее количество голосов и зрительских симпатий набрала семья Гиршфельд.«Идеальная пара» работает в МЧС России по Иркутской области. Нататья – инженер испытательной пожарной лаборатории, а Игорь - помощник руководителя отряда противопожарной службы города Иркутска. В их семье трое уже взрослых детей: два сына и дочь. Супруги не только вместе служат одному делу, но и увлекательно проводят свое свободное время: много путешествуют, занимаются спортом, организую веселые праздники для своих друзей.Принять участие в конкурсе решилась супруга, написав простую, но в тоже время романтичную историю любви о том, как она, будучи выпускницей школы, встретила красавца офицера, как их любовь прошла испытания на прочность и обрела настоящее семейное счастье. Муж, как и во всех других жизненных начинаниях не остался в стороне и поддержал Наталью.Конкурс продолжался целый год, жители Иркутской области были покорены этой обаятельной и любящей парой и отдали им больше всех голосов. Накануне в Иркутске состоялся большой финал. Наталья и Игорь стали бесспорными лидерами конкурса "Идеальная пара 2016". Победители получили ценные призы от спонсоров: сертификаты на отдых, романтический ужин, косметические наборы и денежное вознаграждение.- поделилась Наталья.