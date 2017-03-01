Счастье рядом

Максим М., 10 лет, 3 класс.

Максим Д., 9 лет, 3 класс.

Максим Н., 11 лет, 3 класс.

Саша П., 9 лет, 3 класс.

Рома И., 10 лет, 3 класс.

Юра М., 9 лет, 2 класс.

По вопросам усыновления или оформления гостевой семьи для этих детей вы можете обратиться в отдел опеки и попечительства граждан по адресу: ул. Коминтерна, 41, кабинет 105.

Воспитанный, сдержанный. Лишнего не говорит, каждое слово взвешенное - будущий настоящий мужчина. Любимые предметы – чтение, математика, физкультура и музыка. Любит петь. В письме Деду Морозу заказывал баскетбольный и футбольный мячи, конструктор «Лего» и черепашек-ниндзя.Способный мальчик с длинными пышными ресницами. Учится на «4» и «5». Любимые предметы - окружающий мир, русский язык и чтение. Любит читать. Любимая книга «Живая шляпа» Н. НОСОВА. Занимается борьбой, футболом и волейболом. На Новый год заказывал Деду Морозу вертолёт на пульте управления. О себе говорит:Мечтает обрести семью.Очень активный, с трудом сидит на одном месте. Учится средне, признаётся, что сложнее всего ему даётся русский язык. Зато любит математику и чтение. Не задумываясь рассказал, что по программе сейчас читают о великих путешественниках. Занимается футболом, борьбой и самбо. Мечтает зарабатывать деньги и купить себе мотоцикл, машину и большой дом.Спокойный, сдержанный, хорошо учится, за четверти получает только «4» или «5». Любит читать детективы, регулярно берёт их в библиотеке. Играет в футбол. Мечтает стать строителем.Учится нормально для парня – на «3» и «4». Любит математику, а вот русский даётся с трудом. Вдохновлённый чтением на уроке о кругосветных путешествиях, мечтает съездить в Улан-Удэ, «потому что это далеко». Любитель футбола, вдохновленно рассказывает, как их команда обыграла и 5-й, и 6-й, и 7-й классы.Очень общительный, никак не хотел расставаться, всё тянулся поговорить. Без стеснения рассказывал обо всём: и как уроки однажды проспал, и как любит свою старенькую бабушку и её домашние вкусности. Любимый предмет – математика. Любит играть в футбол. Мечтает о футбольных бутсах, мяче и сотовом телефоне.