Счастья хватило всем

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Ольга КРАСНОВА

Общественные организации Ангарска, мегетская школа и школа-интернат № 1 предлагали столько разных поделок ручной работы, что глаза разбегались: мыло, тряпичные куклы, прихватки, заколки, бижутерия, сувениры из валяной шерсти, трикотаж. Особенно радовались дети, их от столов было не оторвать. И стоило это счастье совсем не дорого, поэтому многие ангарчане уходили с покупками.Со стола ассоциации родителей детей-инвалидов влет ушли пасхальные яйца, оплетенные бисером, бисерные деревья, игольницы, сделанные в виде шляпок, красиво вышитые наволочки. Всё от 50 до 200 рублей. Общественная спортивная организация инвалидов «Импульс» быстро продала работы из атласной ленты и полимерной глины, бумажные тюльпаны с секретом - конфеткой внутри. Каждый покупатель получал в подарок воздушный шарик. Заработанные деньги «Импульс» потратит на канцелярские принадлежности. Члены клуба «Преодоление» предлагали вязаные изделия и картины - выжигание по дереву.Большую коллекцию поделок из керамики представила мегетская школа искусств, в которой учится около 100 ребят. Как нам рассказала Ольга ЯРОСЛАВЦЕВА, преподаватель школы, они участвуют в «Лавке счастья», чтобы на собранные деньги приобрести гончарный станок, старый свой век уже отжил.По информации Надежды ЧЕРЕПАНОВОЙ, руководителя центра поддержки общественных инициатив и организатора «Лавки счастья», участники акции заработали 20 893 рубля. В благотворительную кружку было собрано 2513 рублей, эти деньги потратят на подарки ветеранам организации «Тихие зори».