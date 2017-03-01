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С чистого листа


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Вчера, 13:47
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Как отметили буддистский Новый год

4 марта в ДК «Энергетик» отмечали Сагаалган, праздник Белого месяца, или буддистский Новый год.

Буддистские традиции медленно, но верно, входят в нашу жизнь. Мы уже не задумываясь бросаем монетки, проезжая мимо особенных мест, повязываем синие ленточки и следим за тем, какое животное будет символом наступающего года.

С чистого листа
Шираб, Буучай, Жанян. Три ламы молились о благополучии ангарчан.

Ещё бы, ведь ритуалы очень сильные и древние, несмотря на то, что в нашей стране официально Сагаалган разрешили праздновать только с 1990 года.

Кстати, в некоторых субъектах России буддистский Новый год считается выходным днём. Этот день не привязан к календарной дате, а высчитывается по лунному календарю. В этом году год Огненного петуха начался 28 февраля, и Белый месяц продлится весь март. Так что зря некоторые, особо боязливые, 2017 год без блюд из курицы встречали.

По уже сложившейся традиции, празднование началось с особого обряда, совершаемого ангарским ламой-целителем и астрологом Жаняном. Обряд на очищение и благополучие всех живущих на ангарской земле людей. Заметим: всех, а не только «своих».

С чистого листа
Молоко надо не просто пить, но и капать: чуть-чуть на стол и три раза через левое плечо.

На следующий день этот же обряд повторили в бурятском культурном центре «Туя», только теперь в нём участвовали сразу три ламы: ангарский Жанян, иркутский Буучай и лама из Иволгинского дацана Шираб. Хочется верить, что теперь-то дела у всех пойдут в гору, а помыслы станут чисты, как символ этого месяца - молоко.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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