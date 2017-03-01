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Путёвки подорожали?


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Вчера, 14:10
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Детский отдых по стоимости догоняет взрослый

До первого заезда детей в летние оздоровительные лагеря еще целых три месяца, но родители уже беспокоятся, звонят в редакцию с вопросами, правда ли, что в этом году снижено финансирование на детский оздоровительный отдых.

Путёвки подорожали?
Стоимость самых дорогих путёвок сопоставима с двухнедельной поездкой за границу.
Фото Николая СТЕРНИНА


По муниципальной программе «Развитие образования на 2017-2019 учебные годы» на оздоровление и занятость детей и подростков во время каникул в бюджете АГО предусмотрено почти 16 миллионов рублей. Для сравнения: в прошлом году на те же цели было выделено 16 миллионов 154 тысячи рублей. Суммы почти одинаковые. Но изменения всё же есть.

Во-первых, стоимость путевок в большинство лагерей действительно подорожала и колеблется от 27 до 32,5 тысячи рублей. По информации начальника управления образования администрации АГО Ларисы ЛЫСАК, окончательная их стоимость будет известна только в конце апреля-начале мая. Планируется, что за городом, в лагерях «Звездный», «Здоровье», «Юбилейный», «Лукоморье», «Березка», «Галактика», а также на базе спортивно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва, отдохнут 9600 детей и подростков.

Самым дорогим на сегодняшний день считается лагерь «Лукоморье». Учредитель лагеря Иван БУТЕНКО объясняет это тем, что у него маленький заезд (четыре смены по 160 детей каждая) и поэтому расходы заметно выше. Для сравнения: в прошлом году путевка в «Лукоморье» стоила 29 340 рублей. Но «Лукоморье» выиграло муниципальный контракт на организацию отдыха детей бюджетников и детей из малообеспеченных и малоимущих семей. И отдохнуть в лагере за 10% от стоимости путевки смогли 129 бюджетников и бесплатно еще 149 детей из малообеспеченных семей. Как будет нынче, неизвестно.

Оксана ТИХАЯ

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Вчера, 14:49 - AngelaGof написал(а):
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