Путёвки подорожали?

Детский отдых по стоимости догоняет взрослый

Фото Николая СТЕРНИНА



Оксана ТИХАЯ

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По муниципальной программе «Развитие образования на 2017-2019 учебные годы» на оздоровление и занятость детей и подростков во время каникул в бюджете АГО предусмотрено почти 16 миллионов рублей. Для сравнения: в прошлом году на те же цели было выделено 16 миллионов 154 тысячи рублей. Суммы почти одинаковые. Но изменения всё же есть.Во-первых, стоимость путевок в большинство лагерей действительно подорожала и колеблется от 27 до 32,5 тысячи рублей. По информации начальника управления образования администрации АГО Ларисы ЛЫСАК, окончательная их стоимость будет известна только в конце апреля-начале мая. Планируется, что за городом, в лагерях «Звездный», «Здоровье», «Юбилейный», «Лукоморье», «Березка», «Галактика», а также на базе спортивно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва, отдохнут 9600 детей и подростков.Самым дорогим на сегодняшний день считается лагерь «Лукоморье». Учредитель лагеря Иван БУТЕНКО объясняет это тем, что у него маленький заезд (четыре смены по 160 детей каждая) и поэтому расходы заметно выше. Для сравнения: в прошлом году путевка в «Лукоморье» стоила 29 340 рублей. Но «Лукоморье» выиграло муниципальный контракт на организацию отдыха детей бюджетников и детей из малообеспеченных и малоимущих семей. И отдохнуть в лагере за 10% от стоимости путевки смогли 129 бюджетников и бесплатно еще 149 детей из малообеспеченных семей. Как будет нынче, неизвестно.