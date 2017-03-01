Ангарчанки, которых знают все

И просто красавицаЕкатерина БУКИНА, 29 лет, бронзовый призёр Олимпийских игр-2016 в Рио, чемпионка и призёр чемпионатов мира, Европы по вольной борьбе, вовсе не девочка-борец, а просто красивая девушка.
Летом прошлого года её показывали по всем федеральным каналам: в составе олимпийской сборной России, на ковре, на приёме у президента РФ Владимира ПУТИНА. Это повышенное внимание и сыграло с ней злую шутку. В интервью нашей газете (19 сентября 2016 года – «На ковре друзей нет»)
Катя сказала, что стала третьей, потому что не смогла справиться с волнением, чувствовала: на неё смотрит вся страна.
В Ангарске Екатерина не живёт с 16 лет, однако здесь её семья. Когда в сентябре Катя прилетела в Ангарск к родителям и сёстрам, её встречали журналисты со всей области. Об отдыхе в родном городе Катя мечтала несколько лет, но стоило ей только показаться на улице, как прохожие начинали с ней фотографироваться и просить автографы.
Сейчас Катя в Москве, восстанавливает здоровье, перенесла две операции, готовится к новым победам.
Вообще-то она девушка скромная, не красится, не наряжается, вся в спорте. Но некоторые салоны красоты настойчиво предлагают ей свои услуги. На одно предложение Екатерина все-таки согласилась. Результат – на фото.
Кстати: Катя не замужем.
Анастасия Тюльпанова,
фото из личного архива Е.Букиной
35-летняя ангарчанка Евгения ПРОТАСОВА после нападения маньяка Михаила Попкова осталась живой. Женщина много лет хранила свою страшную тайну, поэтому поначалу отказалась принять участие в телепередаче «Пусть говорят». Но потом набралась смелости и поехала в Москву. Правда, во время эфира расплакалась…
Выжившая
В июле 1998 года восемнадцатилетняя Женя пошла с парнем в ресторан, где молодые люди поссорились, и домой девушка возвращалась одна. Попков поехал за Женей, а потом остановился и пригласил её в машину, представившись милиционером.
Он завез девушку в лес, вытащил из машины и сильно ударил по голове. Её с проломленной головой нашли грибники. Маньяк изнасиловал её и душил - на шее остался след от удавки. Но девушке удалось выжить.
Когда в 2012 году в Интернете было напечатано фото Попкова, Женя его узнала. Она подтвердила это и на очной ставке.
К счастью, все эти кошмары позади. У Евгении хорошая семья - муж и двое детей.
А маньяк своё уже получил: в январе 2015 года Попков был осуждён на пожизненное заключение за убийства 22 женщин и покушения на жизнь двух. Сейчас преступнику предъявлено обвинение еще по 47 эпизодам.
Ольга краснова,
фото с сайта Первого канала
Тяжёлый весАльбина ХОМИЧ. Вероятно, самая известная в мире ангарчанка. Наша гордость. Наша боль. Наша несостоявшаяся победа. Наша уплывшая в Китай золотая медаль на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Одна из первых жертв допингового скандала в большом спорте. Как же мы рыдали тогда у телевизоров! Не знали, что еще будет.
Обычная девчонка из Куйтуна, приехавшая в Ангарск учиться в ПТУ и ставшая заслуженным мастером спорта по тяжелой атлетике. Многократной чемпионкой Европы. Чемпионкой мира в супертяжелом весе. Серебряным призером Игр доброй воли.
Любимица репортеров. Штангистка, которой шли мини-юбки. Лицо с рекламного плаката «Каравая». Депутат Думы города и района.
Жизнь обещала счастье, и ради него она таскала на тренировках тонны металла. Каждый день. Ее рекорд – 135 кг в рывке, 160 кг в толчке. Она на 15 кг улучшила принадлежавший ей же рекорд страны.
После Афин она уйдет из большого спорта, ее дисквалифицируют. А проиграв очередные выборы в Думу, она потеряет и работу в Ангарске. Те, кто ставил на нее в политике и опылялся за ее счет народной любовью, мигом утратят весь интерес. Накопятся серьезные проблемы по взятым в банках кредитам. Испортятся отношения с тренером, который сделал ее чемпионкой, – он окажется поручителем по одному из них.
Это будет самый тяжелый вес, который ей надо будет взять. И город, который вчера ещё восхищался ею, сегодня уже не захочет помочь. Элементарно она не сможет найти здесь работу. Как это придумали для тех, кто еще не в курсе? Ангарск – простор для Побед?
Она уедет в Иркутск и долго, и трудно начнет все с нуля. Пройдут годы, прежде чем она сумеет найти работу. Выйдет замуж. Похудеет (85 вместо 115!). Похорошеет. Помолодеет. Но ничего не забудет:- Ни на кого не обижаюсь. Просто понимаю: каждый человек, и женщина в особенности, должен рассчитывать только на свои силы. Как только ты решишь, что тебе кто-то поможет, ты тут же проиграешь.
Галина АМЯГА,
фото с сайта wsport.free.fr
В каждой серии51-летняя Ольга ХОХЛОВА много лет живет в Москве, работает в театре и снимается в известных телесериалах - «Каменская», «Свадьба по обмену», «Папины дочки», «Выпускной» и других.
Ольга родилась в Ангарске 25 декабря 1965 года, училась в школе №3, занималась в музыкальной школе, во Дворце пионеров у режиссера Александра АБРАМОВА. Окончив Дальневосточный институт искусств, работала в Приморском краевом академическом театре, потом перебралась в Москву. Ольга вспоминает, как на нее смотрели режиссеры: «Ей за тридцатник, нигде не снималась. Либо бездарность, либо неудачница». Но после кастинга Хохлову приняли в труппу театра «У Никитских ворот».
В Ангарск наша землячка приезжает часто, здесь похоронены её родители, живут родные, одноклассники. Но свой сольный концерт в ДК «Современник» актриса впервые дала только в марте 2015 года. Она играла, пела, танцевала. Мало того, Ольга оказалась еще и большой озорницей, она «раскрутила» Валентина ГОЛОВАЧЁВА, директора ДК «Современник», в прошлом музыканта, заставив его сыграть на баяне, балалайке и фортепьяно.
У актрисы две дочери: старшая, Олеся, заканчивает американский колледж, младшая, Софья, учится на экономиста, но говорит, что, как и мама, будет артисткой.
Ольга Краснова,
фото Николая Стернина
Вера в невозможноеСейчас ангарчанке Вере КРАЩУК уже 14 лет. А когда ей было 11, фильм «Сломанная кукла», главной героиней которого она стала, попал на кинофестиваль в Канны.
Там Веру объявили героем фестиваля. Теперь отпечаток её ладоней есть на общей аллее славы, рядом с голливудскими звёздами.
С рождения девочка борется с тяжёлым диагнозом – ДЦП. 26-минутный документальный фильм рассказывает, как исполняется её заветная мечта – танцевать на сцене.
С тех пор жизнь Веры круто изменилась. Теперь она уже постоянный и полноправный участник танцевального коллектива «PRO-движение», совсем недавно они ездили на гала-концерт международного фестиваля Inclusive dance для людей с ограниченными возможностями. Вера стала первой, по её следам пошли другие дети, которые тоже хотят танцевать, несмотря на болезнь. Она стала живым примером того, что мечты сбываются. Даже если они совершенно невозможные.
Но главное изменение в жизни девочки - она стала гораздо увереннее двигаться.
Анастасия Курмазова,
фото из личного архива семьи Кращук
Настоящее кино
Мария БУРОВА – дочь заведующей детским садом «Теремок» Людмилы БУРОВОЙ, ученица Тагира ХАМИТОВА, в 27 лет сыграла главную роль в фильме «Чудо».
Фильм, в основу которого легли реальные события о девушке Зое, 128 дней стоявшей в оцепенении с иконой святого Николая. На 31-м Московском международном кинофестивале «Чудо» было удостоено специального приза за режиссуру «Серебряный Георгий». Ее партнерами по фильму стали Константин ХАБЕНСКИЙ, Сергей МАКОВЕЦКИЙ – мечта любой актрисы!
У режиссера Александра ПРОШКИНА что ни фильм, то событие. Вспомним фильмы «Холодное лето 53-го» или «Живи и помни». К тому моменту девушка успела окончить Иркутское театральное училище, куда ее забрали из 11 класса сразу на второй курс, и поработать в ТЮЗе Екатеринбурга, где спектакль с ее участием «Каштанка» завоевал престижную театральную премию «Золотая маска».
По поводу фильма «Чудо» критика отреагировала неоднозначно. Что вполне закономерно для умной и талантливой ленты.
Сейчас Марии Буровой 34 года. Работает в трех театрах: школе драматического искусства, который расположен на Сретенке, Московском театре кукол и творческом объединении «Таратумб». Замужем. Сыну Павлу 4,5 года. С супругом Валерием ГОЛАВСКИМ Маша познакомилась на съемках фильма «Чудо». Он играл врача-психиатра, который осматривал главную героиню.
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
на фото кадр из фильма “Чудо”
Сейчас молодая семья уже не вспоминает страшные события 2012 года. На фото Денис, Анжелика и Каролина МАЛКИНЫ.26-летняя Анжелика МАЛКИНА стала известной на всю страну в декабре 2012 года. Тогда у неё прямо из роддома похитили новорожденную дочь. Передачу об этом происшествии снял телеканал «Россия», новость попала на страницы издания Forbes.
Зла не держу
К счастью, девочку быстро нашли. Таксист, который отвозил похитительницу с подругой и новорожденным ребёнком из роддома домой, заподозрил неладное и позвонил в полицию.
Похитительница, 25-летняя ангарчанка, украла ребёнка, чтобы выдать за своего и предъявить молодому человеку, которого обманывала на протяжении 9 месяцев.
Сейчас Каролине 4 года. Она ходит в детский сад (где уже обзавелась женихом), занимается бальными танцами, плаванием. То, что с ней произошло, родители скрывать не стали, рассказали и даже показали видео.
На похитительницу Анжелика зла не держит. Она призналась нашей газете, что уже давно простила её. И даже во время судебного заседания просила суд дать минимально возможное наказание для подсудимой.
Так и сделали. Из 12 лет, предусмотренных Уголовным кодексом по той же статье, дали 5 лет колонии общего режима. Реальное заключение под стражу отсрочили до совершеннолетия ребёнка похитительницы.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото из личного архива семьи МАЛКИНЫХ