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Полное погружение


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Вчера, 15:59
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В музее Победы играли в войну


Сколько раз вы были в ангарском музее Победы? Вот именно. Чем дальше от войны, тем страшнее, что всё забудется, что вырастет поколение, ничего о тех годах не знающее.


Полное погружение
Ангарский техникум строительных технологий собирает боевую технику.

Чтобы такого не допустить, в нашей стране второй год работает молодёжное движение «Волонтёры Победы». Оно включает в себя 85 региональных отделений по всей России. В Иркутском региональном отделении «Волонтёрами Победы» руководит ангарчанин, 26-летний Иван КОМЕЛЬКОВ, педагог-организатор ДЮЦ «Перспектива», преподаватель английского языка в педколледже, зампредседателя ангарского молодёжного парламента, да к тому же телеведущий. Мы спросили Ивана, чем занимаются «Волонтёры Победы».

- Наше движение оказывает помощь ветеранам войны, занимается благоустройством памятных мест, организацией бессмертных полков, сопровождением парадов Победы, а ещё организацией среди молодёжи исторических квестов. В Ангарске наш актив – 10 человек. Любой желающий может присоединиться, - рассказал Иван нашей газете.

В субботу, 4 марта, в музее Победы ребята проводили региональный исторический квест «1941. Заполярье». Музей Победы уже во второй раз открыл двери молодёжи. Предыдущий исторический квест прошёл здесь в ноябре прошлого года. Ни один экспонат не пострадал.

Для участия в нём заявились 12 команд, но организаторы смогли принять только 11 – это 95 человек, школьников и студентов вузов и сузов. Многие команды подготовились основательно – пришли в военной форме.

Полное погружение

Началось всё с торжественной части. Перед ребятами выступила ветеран войны, партизан, 94-летняя Юзефа КОСОВА, вся грудь которой украшена медалями. Неправда, что у нас циничное поколение растёт. Когда ребята из школы № 7 узнали, что на квест придёт ветеран, то побежали и купили ей нарядный платок. А девятиклассница Кристина КОЗУЛИНА прямо в музее написала Юзефе Иосифовне стихотворение и при всех его прочла.

К участникам не случайно пригласили партизана. По заданию квеста все команды – это боевые спецгруппы, которые должны помешать немцам захватить Мурманск. Каждая команда получила маршрутный лист, этапы были разбросаны по музею Победы. Среди настоящих военных экспонатов ощущение полного погружения было гарантировано. Кстати, в музее при таком скоплении молодёжи было… тихо. Обязательное условие – передвигаться строем и говорить шёпотом. Сорвёшься на голос – получишь штрафное очко.

Мы присоединяемся к команде школы № 7 под названием «Исток». Их девять: трое парней и шесть девушек. Все учатся в 9а классе. Наш капитан Рустам САХНЮК, президент школы. Привезла их соцпедагог Светлана Юрьевна МАРМЫЛЬ.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото автора

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