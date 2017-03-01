Полное погружение

В музее Победы играли в войну



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото автора

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться можно по т. 52-29-55

А также на нашем сайте angvremya.ru

Чтобы такого не допустить, в нашей стране второй год работает молодёжное движение «Волонтёры Победы». Оно включает в себя 85 региональных отделений по всей России. В Иркутском региональном отделении «Волонтёрами Победы» руководит ангарчанин, 26-летний Иван КОМЕЛЬКОВ, педагог-организатор ДЮЦ «Перспектива», преподаватель английского языка в педколледже, зампредседателя ангарского молодёжного парламента, да к тому же телеведущий. Мы спросили Ивана, чем занимаются «Волонтёры Победы».- рассказал Иван нашей газете.В субботу, 4 марта, в музее Победы ребята проводили региональный исторический квест «1941. Заполярье». Музей Победы уже во второй раз открыл двери молодёжи. Предыдущий исторический квест прошёл здесь в ноябре прошлого года. Ни один экспонат не пострадал.Для участия в нём заявились 12 команд, но организаторы смогли принять только 11 – это 95 человек, школьников и студентов вузов и сузов. Многие команды подготовились основательно – пришли в военной форме.Началось всё с торжественной части. Перед ребятами выступила ветеран войны, партизан, 94-летняя Юзефа КОСОВА, вся грудь которой украшена медалями. Неправда, что у нас циничное поколение растёт. Когда ребята из школы № 7 узнали, что на квест придёт ветеран, то побежали и купили ей нарядный платок. А девятиклассница Кристина КОЗУЛИНА прямо в музее написала Юзефе Иосифовне стихотворение и при всех его прочла.К участникам не случайно пригласили партизана. По заданию квеста все команды – это боевые спецгруппы, которые должны помешать немцам захватить Мурманск. Каждая команда получила маршрутный лист, этапы были разбросаны по музею Победы. Среди настоящих военных экспонатов ощущение полного погружения было гарантировано. Кстати, в музее при таком скоплении молодёжи было… тихо. Обязательное условие – передвигаться строем и говорить шёпотом. Сорвёшься на голос – получишь штрафное очко.Мы присоединяемся к команде школы № 7 под названием «Исток». Их девять: трое парней и шесть девушек. Все учатся в 9а классе. Наш капитан Рустам САХНЮК, президент школы. Привезла их соцпедагог Светлана Юрьевна МАРМЫЛЬ.