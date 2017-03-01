Никуда без мужчин

Лучший из сотни

Фото из архива Юго-Западного спасотряда



Игорь КАРИН

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Александр Сидоров - коренной ангарчанин. До прихода в отряд в 2007 году служил в ангарском ОМОНе. Бывал в чеченских командировках. За 10 лет освоил навыки спасателя-высотника, газоспасателя. Умеет водить все виды спецтранспорта, кроме вертолета. Опытный охотник и таежник.Александр рассказал, что АСР могут занять совсем немного времени (например, вскрыть дверь в соседнем доме). При ПСР работа может затянуться на неопределенное время, поэтому и считают его в часах.