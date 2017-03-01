Никуда без мужчин

Лучший из сотниВ аварийно-спасательной службе Иркутской области определили лучшего по профессии за 2016 год. 1-е место занял Александр СИДОРОВ, спасатель 2 класса Юго-Западного (Ангарского) спасотряда. Всего же в отрядах, разбросанных по всей области, работают больше сотни классных специалистов.Александр СИДОРОВ раньше ходил по горам с автоматом, теперь со страховкой. На тренировке на скальнике в Тальянах.
Фото из архива Юго-Западного спасотряда
Александр Сидоров - коренной ангарчанин. До прихода в отряд в 2007 году служил в ангарском ОМОНе. Бывал в чеченских командировках. За 10 лет освоил навыки спасателя-высотника, газоспасателя. Умеет водить все виды спецтранспорта, кроме вертолета. Опытный охотник и таежник.- У меня самые высокие показатели по нашей службе. 29 аварийно-спасательных работ (АСР) и 144 часа поисково-спасательных работ (ПСР).
Александр рассказал, что АСР могут занять совсем немного времени (например, вскрыть дверь в соседнем доме). При ПСР работа может затянуться на неопределенное время, поэтому и считают его в часах.
Игорь КАРИН
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