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Было жарко!


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Вчера, 17:01
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Было жарко!
На прошлой неделе завершился 12-й городской молодёжный фестиваль «СтудЗима-2017». В этом году участие в нём приняли 19 команд студентов и молодых специалистов от 16 до 30 лет.

Фестиваль традиционно был организован отделом по молодёжной политике, Дворцом творчества детей и молодёжи и общественной организацией «Байкальский молодёжный корпус спасателей».

Мероприятие длилось четыре дня. Первые два дня молодые команды соревновались в городе: искали ключи от города, представляли себя в видеороликах, играли в настольные игры, ели с закрытыми глазами кашу, передвигались по всему городу – что только не творили!..

А 3 и 4 марта семь команд-финалистов выехали в Култук на турбазу. Здесь их ждали мероприятия на природе: тропа испытаний, живая дорога, навесная переправа, спортивные соревнования на льду.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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