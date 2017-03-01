Было жарко!

На прошлой неделе завершился 12-й городской молодёжный фестиваль «СтудЗима-2017». В этом году участие в нём приняли 19 команд студентов и молодых специалистов от 16 до 30 лет.
Фестиваль традиционно был организован отделом по молодёжной политике, Дворцом творчества детей и молодёжи и общественной организацией «Байкальский молодёжный корпус спасателей».
Мероприятие длилось четыре дня. Первые два дня молодые команды соревновались в городе: искали ключи от города, представляли себя в видеороликах, играли в настольные игры, ели с закрытыми глазами кашу, передвигались по всему городу – что только не творили!..
А 3 и 4 марта семь команд-финалистов выехали в Култук на турбазу. Здесь их ждали мероприятия на природе: тропа испытаний, живая дорога, навесная переправа, спортивные соревнования на льду.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться можно по т. 52-29-55
А также на нашем сайте angvremya.ru