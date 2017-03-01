Золотые ручки

Оксана ТИХАЯ,

фото автора

3 марта в этой школе прошел традиционный концерт для учителей и родителей, посвященный 8 Марта. Необычным он был лишь в заключительной части, когда на сцену вышли юные модели в очаровательных нарядах. Такой подарок – 9-ю по счету коллекцию «Вся в маму» – приготовили школьницы во главе с руководителями творческого объединения «БиМ» Альбиной КОЛЕСНИК и Инной ДИАНОВОЙ. Украшения для волос, ободки и цветы для украшений платьев выполнены руками самих участниц. Такие в жизни точно не пропадут!