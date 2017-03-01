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Золотые ручки


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Вчера, 17:16
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Есть известная поговорка «С деньгами и дурак сможет, а ты попробуй без них». Ученицы школы № 17 могут быть красивыми и нарядными благодаря собственным талантам.

Золотые ручки
В студии «БиМ» учат крою, гильошированию, вышивке бисером.

3 марта в этой школе прошел традиционный концерт для учителей и родителей, посвященный 8 Марта. Необычным он был лишь в заключительной части, когда на сцену вышли юные модели в очаровательных нарядах. Такой подарок – 9-ю по счету коллекцию «Вся в маму» – приготовили школьницы во главе с руководителями творческого объединения «БиМ» Альбиной КОЛЕСНИК и Инной ДИАНОВОЙ. Украшения для волос, ободки и цветы для украшений платьев выполнены руками самих участниц. Такие в жизни точно не пропадут!

Оксана ТИХАЯ,
фото автора
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