Равный равному

Фото Николая СТЕРНИНА

Надежда ИВАНОВА

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Средства на реализацию добыли на прошедшей в декабре прошлого года «Ярмарке добрых дел». Требуемые 32 тысячи рублей выделил «Стройкомплекс». На них закупили расходные материалы, ими же оплачивают транспорт, чтобы доставить во Дворец семьи из отдалённых районов: микрорайона Строитель, например, или Карьера. 4 марта семьи в очередной раз собрались во Дворце, чтобы научиться делать подарки для мам.Работало сразу несколько столов: за одним учат вязать ажурные цветочки, за другим – клеить цветы, за третьим – плести из бисера. Для самых маленьких, которые быстро устали от усердных трудов, подготовили небольшой кукольный спектакль. Для тех, кто постарше, пришёл преподаватель кружка парикмахеров, учит плести красивые косички.