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Равный равному


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Вчера, 17:29
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Именно так называется проект преподавателей из Дворца творчества детей и молодёжи. Его суть в том, чтобы привлечь к творчеству детей из малообеспеченных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей родителей-инвалидов. В общем, тех, кто зачастую ни в какие кружки не ходит.

Равный равному
Елена ГАГАРИНА привезла во Дворец творчества шестерых своих детей: пять девочек и одного мальчика. В своем микрорайоне Строитель учиться творчеству им негде.
Фото Николая СТЕРНИНА


Средства на реализацию добыли на прошедшей в декабре прошлого года «Ярмарке добрых дел». Требуемые 32 тысячи рублей выделил «Стройкомплекс». На них закупили расходные материалы, ими же оплачивают транспорт, чтобы доставить во Дворец семьи из отдалённых районов: микрорайона Строитель, например, или Карьера. 4 марта семьи в очередной раз собрались во Дворце, чтобы научиться делать подарки для мам.

Работало сразу несколько столов: за одним учат вязать ажурные цветочки, за другим – клеить цветы, за третьим – плести из бисера. Для самых маленьких, которые быстро устали от усердных трудов, подготовили небольшой кукольный спектакль. Для тех, кто постарше, пришёл преподаватель кружка парикмахеров, учит плести красивые косички.

Надежда ИВАНОВА

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