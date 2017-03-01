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Знали бы, где ехать…


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Вчера, 17:34
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Знали бы, где ехать…
Акцию в преддверии Международного женского дня придумали и организовали члены Общественного совета при УМВД. Присоединились и сотрудники ГИБДД. Чтобы поздравить женщин-водителей, 7 марта их вылавливали прямо на дороге. Документы не проверяли, просто дарили цветы.

Женщины сначала пугались, когда видели сотрудников ГИБДД на дороге. Но тюльпаны их быстро успокаивали.

- Я ещё утром видела по телевизору, что в Москве так женщин на дороге поздравляют, но никак не могла подумать, что и у нас тоже такое придумали! Испугалась, конечно, когда остановили. Но я пристегнута, свет горит, ничего не нарушала, - Елена САБАНЦЕВА водит машину уже 12 лет, но ещё ни разу не получала на дороге таких приятных сюрпризов. Поэтому когда ей вручили законный тюльпан, не смогла удержаться и поцеловала сотрудника ГИБДД. А их, кстати, целуют редко, особенно на дороге.

Такая акция в Ангарске проходит впервые. Всего за этот день ангарским автоледи раздали около 30 тюльпанов. Поздравляли на улице Алешина, в районе 29 микрорайона, и на улице Карла Маркса, возле здания управления УМВД.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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