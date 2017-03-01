Знали бы, где ехать…

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Женщины сначала пугались, когда видели сотрудников ГИБДД на дороге. Но тюльпаны их быстро успокаивали.- Елена САБАНЦЕВА водит машину уже 12 лет, но ещё ни разу не получала на дороге таких приятных сюрпризов. Поэтому когда ей вручили законный тюльпан, не смогла удержаться и поцеловала сотрудника ГИБДД. А их, кстати, целуют редко, особенно на дороге.Такая акция в Ангарске проходит впервые. Всего за этот день ангарским автоледи раздали около 30 тюльпанов. Поздравляли на улице Алешина, в районе 29 микрорайона, и на улице Карла Маркса, возле здания управления УМВД.