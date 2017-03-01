Они не успокоились

Очередная спам-рассылка сводит с ума родителей подростков. Сообщения, что в это воскресенье администраторами групп смерти и игры «Синий кит» планируется провести акцию с массовыми самоубийствами среди подростков, атаковали телефоны родителей и социальные сети. Полиция предупреждает: это спам. Не паникуйте!
В сообщениях автор ссылается на предупреждение от полиции. Якобы из правоохранительных органов пришла информация о готовящейся страшной акции, в которой, по предварительным данным, примут участие 5 тысяч подростков. Поэтому детей в эти выходные отпускать одних нельзя даже в туалет. В панике родители начали пересылать сообщения друг другу, атаковать полицию и школы.
Ольга КНЯЗЕВА
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