Лучше бегать, чем пить

фото участников пробежки

Оксана ТИХАЯ

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Хотя нет, не только они. 8 марта в городе прошла очередная пробежка группы «Пробежка и турники (для любителей)», в соцсети «Одноклассники» инициированная 29-летним Григорием ГАВРИЛОВЫМ. Она прошла под лозунгом «Ты - девушка. Ты - женщина. Ты - мать. 8 марта - не повод бухать! Умная девушка не курит, не пьёт. Умная девушка трезво живёт!» - Актуально. Правда, участвовали в ней всего шесть человек (из них две девушки). Все ребята – знакомые Григория, бегуны-любители. Прийти хотели многие, но у каждого в последний момент нашлись неотложные дела. Дистанция в этот «женский» день была символическая - 1,5 километра, от площади до главного входа в парк строителей.