Лучше бегать, чем пить

Есть один день в году, когда мужчины с самого утра бросаются в бега, в последний момент вспомнив про подарок, цветы или продукты, из которых будет приготовлен завтрак для любимой. Кто хочет присоединиться, следите за объявлениями и фотоотчётами в «Одноклассниках» группы «Пробежка и турники (для любителей)».
фото участников пробежки
Хотя нет, не только они. 8 марта в городе прошла очередная пробежка группы «Пробежка и турники (для любителей)», в соцсети «Одноклассники» инициированная 29-летним Григорием ГАВРИЛОВЫМ. Она прошла под лозунгом «Ты - девушка. Ты - женщина. Ты - мать. 8 марта - не повод бухать! Умная девушка не курит, не пьёт. Умная девушка трезво живёт!» - Актуально. Правда, участвовали в ней всего шесть человек (из них две девушки). Все ребята – знакомые Григория, бегуны-любители. Прийти хотели многие, но у каждого в последний момент нашлись неотложные дела. Дистанция в этот «женский» день была символическая - 1,5 километра, от площади до главного входа в парк строителей.
Оксана ТИХАЯ
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться можно по т. 52-29-55
А также на нашем сайте angvremya.ru