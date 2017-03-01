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Лучше бегать, чем пить


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Вчера, 22:08
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Есть один день в году, когда мужчины с самого утра бросаются в бега, в последний момент вспомнив про подарок, цветы или продукты, из которых будет приготовлен завтрак для любимой.

Лучше бегать, чем пить
Кто хочет присоединиться, следите за объявлениями и фотоотчётами в «Одноклассниках» группы «Пробежка и турники (для любителей)».
фото участников пробежки


Хотя нет, не только они. 8 марта в городе прошла очередная пробежка группы «Пробежка и турники (для любителей)», в соцсети «Одноклассники» инициированная 29-летним Григорием ГАВРИЛОВЫМ. Она прошла под лозунгом «Ты - девушка. Ты - женщина. Ты - мать. 8 марта - не повод бухать! Умная девушка не курит, не пьёт. Умная девушка трезво живёт!» - Актуально. Правда, участвовали в ней всего шесть человек (из них две девушки). Все ребята – знакомые Григория, бегуны-любители. Прийти хотели многие, но у каждого в последний момент нашлись неотложные дела. Дистанция в этот «женский» день была символическая - 1,5 километра, от площади до главного входа в парк строителей.

Оксана ТИХАЯ

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