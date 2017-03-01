Он жил с Распутиным в одной комнате

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Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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В четверг, 9 марта, во Дворце творчества детей и молодёжи состоялась встреча пятиклассников 31-й школы с товарищем юности писателей Валентина РАСПУТИНА и Александра ВАМПИЛОВА Владимиром Николаевичем МУТИНЫМ.Владимир Мутин, писатель, журналист, 30 лет работавший в газете «Знамя коммунизма» (позже «Время»), учился на историко-филологическом факультете иркутского университета в одни годы с Распутиным и Вампиловым. Более того, с Валентином Григорьевичем Распутиным он жил в одной комнате студенческого общежития., - начал делиться воспоминаниями Владимир Николаевич.По словам Владимира Мутина, Валентин Распутин не только в молодости, но и позже не любил многочисленные собрания людей, говорил тихо и мало.