Он жил с Распутиным в одной комнатеКогда навсегда уходит гений, с которым мы делили эпоху, остаётся не только его наследие. Остаются его друзья, очевидцы. Владимир МУТИН из того времени, когда писатели из учебника были студентами.
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В четверг, 9 марта, во Дворце творчества детей и молодёжи состоялась встреча пятиклассников 31-й школы с товарищем юности писателей Валентина РАСПУТИНА и Александра ВАМПИЛОВА Владимиром Николаевичем МУТИНЫМ.
Владимир Мутин, писатель, журналист, 30 лет работавший в газете «Знамя коммунизма» (позже «Время»), учился на историко-филологическом факультете иркутского университета в одни годы с Распутиным и Вампиловым. Более того, с Валентином Григорьевичем Распутиным он жил в одной комнате студенческого общежития. - В нашей комнате постоянно бывали Саша Вампилов, Ким БАЛКОВ, Андрей РУМЯНЦЕВ – все будущие писатели, между нами часто разгорались жаркие споры, часто с рюмочкой, не скрою, мы же были молодые, но Валя (так я называл Распутина) никогда в них не участвовал. Он брал книгу и уходил
, - начал делиться воспоминаниями Владимир Николаевич.
По словам Владимира Мутина, Валентин Распутин не только в молодости, но и позже не любил многочисленные собрания людей, говорил тихо и мало. - Но уж если скажет, то все сразу терялись...
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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