РАЗУЙ ГЛАЗ!

В Усолье пройдет кастинг «Битвы экстрасенсов»

Коллаж Николая СТЕРНИНА

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Ну хотя бы чёрную кошку в тёмной комнате способны разглядеть? Отлично! Если вы с такими способностями ещё и не работаете в военкомате, системе ГУФСИН или перинатальном центре, у сотрудников которых глаз уже наточен на вышеперечисленных людей, то 22 марта вас ждут в Усолье-Сибирском, где будет проходить кастинг на 18-й сезон популярного мистического реалити-шоу «Битва экстрасенсов».Чтобы каждый, кто считает себя магом, колдуном или ведьмой, не мчался в Москву, в которой понаехавших и так хватает, сотрудники канала ТНТ сами в течение месяца ездят по стране и встречаются с теми, кто выходит за рамки нормы. Им интересны те, кто видит вещие сны или души умерших, гадает на картах Таро, кидает разноцветные стеклышки или зажигает магические свечи. И такие люди в Ангарске есть!Предварительный отбор проходит всего в 34 городах. В крупных областных центрах на кастинги собираются сотни гадалок, ведуний, парапсихологов, эзотериков, жрецов и просто городских сумасшедших. В Усолье в прошлом году на кастинг заявились только пять человек из Иркутска и Братска. Одна девушка поразила наблюдателей паранормальными способностями. Однако мало просто рассказывать о чужом прошлом, предсказывать будущее, читать мысли и видеть сквозь время, расстояния и плотную ткань. Необходимо прежде всего обладать яркой харизмой, нестандартной внешностью и непредсказуемым поведением. Офисный работник в пиджаке и при галстуке, складно излагающий свои видения, пусть даже и попадающие в самую точку, может и не получить приглашение в Москву на решающие отборочные испытания. А вот у беззубого фрика в черном балахоне с черепом в руках или черным вороном на плече шанс попасть в телевизор есть. Для создания шоу необходимы ведь не только таланты, но и шуты, за которыми зрителям будет интересно наблюдать. Так что потенциальным участникам шоу необходимо продумать яркий образ, а также интересную историю, как у них проявился дар.