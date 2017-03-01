За цивилизованное отношение людей к своей безопасности

Профилактика должна стать настолько эффективной, чтобы не допускать случаев, когда рыбаки оказываются на отколовшихся льдинах. Недавние происшествия в Свердловской и Сахалинской областях, когда десятки рыбаков из-за собственной беспечности оказались на опасном куске льда, необходимо исключить. Для людей это слишком большой риск, который необходимо свести к нулю.Жизнь показывает, что памятки, листовки, уговоры, призывы к благоразумию и адекватному поведению пока не дают ожидаемого результата. Не взирая ни на что, рыбаки продолжают рисковать здоровьем и жизнью ради любимого хобби. В СРЦ уверены, что эту укоренившуюся практику необходимо менять. Добиться результата удастся только совместными усилиями, когда к решению вопроса активно подключатся все органы власти и, прежде всего, надзорные ведомства. В предупредительной работе необходимо использовать меры административного воздействия в рамках существующего законодательства.Значимую роль в борьбе за цивилизованное отношение населения к вопросам безопасности жизнедеятельности в спасательном ведомстве отводят также средствам массовой информации, которые способны сформировать должное общественное мнение и положительно повлиять на ситуацию.Ближайший месяц, вплоть до середины апреля, вероятность отрыва льдин очень высока. Неблагоприятный прогноз обстановки на водоёмах касается, прежде всего, побережья Охотского моря (территории Хабаровского, Приморского краёв, Сахалинской и Магаданской областей), а также многочисленных водохранилищ в субъектах Сибирского и Уральского федеральных округов.Повсеместно из-за погодных условий, характерных для весны, лёд набирает влагу и теряет прочность. Толщина льда и его структура меняются на глазах, и с каждым днём выход на подлёдную рыбалку становится всё опаснее.