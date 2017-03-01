За цивилизованное отношение людей к своей безопасности

Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС России ставит задачу вывести профилактику на новый уровень и, в частности, усилить предупредительную работу на водоёмах. В зоне особого внимания водохранилища, морские заливы, реки и другие крупные водные объекты Сибири, Урала и Дальнего Востока.
Профилактика должна стать настолько эффективной, чтобы не допускать случаев, когда рыбаки оказываются на отколовшихся льдинах. Недавние происшествия в Свердловской и Сахалинской областях, когда десятки рыбаков из-за собственной беспечности оказались на опасном куске льда, необходимо исключить. Для людей это слишком большой риск, который необходимо свести к нулю.
Жизнь показывает, что памятки, листовки, уговоры, призывы к благоразумию и адекватному поведению пока не дают ожидаемого результата. Не взирая ни на что, рыбаки продолжают рисковать здоровьем и жизнью ради любимого хобби. В СРЦ уверены, что эту укоренившуюся практику необходимо менять. Добиться результата удастся только совместными усилиями, когда к решению вопроса активно подключатся все органы власти и, прежде всего, надзорные ведомства. В предупредительной работе необходимо использовать меры административного воздействия в рамках существующего законодательства.
Значимую роль в борьбе за цивилизованное отношение населения к вопросам безопасности жизнедеятельности в спасательном ведомстве отводят также средствам массовой информации, которые способны сформировать должное общественное мнение и положительно повлиять на ситуацию.
Ближайший месяц, вплоть до середины апреля, вероятность отрыва льдин очень высока. Неблагоприятный прогноз обстановки на водоёмах касается, прежде всего, побережья Охотского моря (территории Хабаровского, Приморского краёв, Сахалинской и Магаданской областей), а также многочисленных водохранилищ в субъектах Сибирского и Уральского федеральных округов.
Повсеместно из-за погодных условий, характерных для весны, лёд набирает влагу и теряет прочность. Толщина льда и его структура меняются на глазах, и с каждым днём выход на подлёдную рыбалку становится всё опаснее. 38.mchs.gov.ru