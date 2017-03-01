Вопрос участия НКО в предоставлении социальных услуг

В Иркутской области сформированы реестры некоммерческих организаций (НКО). В частности, молодежных и детских НКО, поставщиков социальных услуг в сфере социального обслуживания, исполнителей общественно-полезных услуг. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты Иркутской области по развитию гражданского общества Светлана Уралова на заседании Общественного совета при аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. В заседании приняли участие председатель общественного совета Виктор Спирин, заместитель Губернатора – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, начальник управления Губернатора и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова, члены общественных советов при органах государственной власти, представители профильных министерств Иркутской области.Главной темой для обсуждения стал вопрос участия некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг. По словам Светланы Ураловой, в результате мониторинга, проведенного Общественным советом, наиболее востребованы социальные услуги, которые могут быть переданы социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) в сферах образования, культуры, спорта и молодежной политики, а также стационарные замещающие формы надомного соцобслуживания (услуги сиделки, няни, приемные семьи для пожилых граждан).- отметила председатель комиссии.Министерством экономического развития Иркутской области разрабатываются методические рекомендации по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на муниципальном уровне. При этом в регионе необходимо развивать инфраструктуру поддержки сектора НКО. В настоящее время в Приангарье работает два ресурсных центра – в Иркутске и Ангарске. Также необходимо улучшить информирование некоммерческих организаций о том как выйти на рынок социальных услуг. Члены Общественного совета предложили создать на базе библиотек в муниципальных образованиях Иркутской области консультационные пункты для поддержки и развития СО НКО., - подчеркнул Дмитрий Чернышов.