.
,

Вопрос участия НКО в предоставлении социальных услуг


0

Сегодня, 11:49
 Количество просмотров: 43
    

Вопрос участия НКО в предоставлении социальных услуг

В Иркутской области сформированы реестры некоммерческих организаций (НКО). В частности, молодежных и детских НКО, поставщиков социальных услуг в сфере социального обслуживания, исполнителей общественно-полезных услуг. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты Иркутской области по развитию гражданского общества Светлана Уралова на заседании Общественного совета при аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. В заседании приняли участие председатель общественного совета Виктор Спирин, заместитель Губернатора – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, начальник управления Губернатора и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова, члены общественных советов при органах государственной власти, представители профильных министерств Иркутской области.

Главной темой для обсуждения стал вопрос участия некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг. По словам Светланы Ураловой, в результате мониторинга, проведенного Общественным советом, наиболее востребованы социальные услуги, которые могут быть переданы социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) в сферах образования, культуры, спорта и молодежной политики, а также стационарные замещающие формы надомного соцобслуживания (услуги сиделки, няни, приемные семьи для пожилых граждан).

– Следующим этапом для некоммерческих организаций должен стать выход на рынок социальных услуг в регионе с финансированием из областного и муниципальных бюджетов. При увеличении доступа СО НКО на рынок предоставления соцуслуг улучшится их качество и доступность для населения, расширятся возможности выбора поставщика услуг, их вариативность, - отметила председатель комиссии.

Министерством экономического развития Иркутской области разрабатываются методические рекомендации по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на муниципальном уровне. При этом в регионе необходимо развивать инфраструктуру поддержки сектора НКО. В настоящее время в Приангарье работает два ресурсных центра – в Иркутске и Ангарске. Также необходимо улучшить информирование некоммерческих организаций о том как выйти на рынок социальных услуг. Члены Общественного совета предложили создать на базе библиотек в муниципальных образованиях Иркутской области консультационные пункты для поддержки и развития СО НКО.

– Задачи и вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, не должны превратиться в «общественную нагрузку», а требуют тщательного планирования, поэтапного достижения показателей и контроля. Министерству экономического развития Иркутской области будет дано поручение представить информацию о выполнении мероприятий «дорожной карты» по поддержке НКО. Методические рекомендации по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на муниципальном уровне, разработанные минэкономом, мы с вами обсудим в ближайшее время, - подчеркнул Дмитрий Чернышов.

irkobl.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Проблемы детского спорта на ТОК-ШОУ "ТРИБУНА"
Все новости категории

Спортивные новости
Акробат завоевал «Олимпийские надежды»
Две медали на чемпионате Европы по стрельбе
"Ермак" ушёл с чемпионата
Все новости категории

Реклама

Происшествия
6 жертв аферистов за сутки
Вынесен приговор подростку за убийство пожилой женщины
Врач-хирург обвинен в причинении смерти по неосторожности
Все новости категории

Общество
Вопрос участия НКО в предоставлении социальных услуг
За цивилизованное отношение людей к своей безопасности
РАЗУЙ ГЛАЗ!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (141)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru