Кто получит страховку?

(Продолжение следует)

Светлана Борисовна

КАЖАЕВА

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Однозначного ответа на данный вопрос нет. В каждом случае необходимо смотреть индивидуально, исходя из условий кредитования и договора страхования. Однако некоторые особенности по страхованию и налогообложению при страховании приведу в настоящей статье.При заключении договора потребительского кредита банки очень часто настаивают, чтобы заемщик параллельно заключил договор со страховой компанией. Защищая свои интересы, банк предполагает, что при наступлении страхового случая страховая компания закроет задолженность заёмщика перед банком. Но действующим законодательством пока не предусмотрено обязательное страхование при получении потребительского кредита в банке.И прошу не путать договор ипотечного кредитования с договором потребительского кредита! При ипотечном кредите в обязательном порядке страхуется объект недвижимости. Следовательно, при потребительском кредите каждый клиент сам вправе выбирать, нужна ли ему страховая защита или нет. Если происходит навязывание услуги, то это незаконно.Если вы все-таки приняли решение страховать риски, то помните, что выбор страховой компании остается за вами, а не за банком. При заключении договора страхования обращайте внимание на то, какие риски вы страхуете, а не только получайте удовлетворение от того, что у вас есть страховой полис на руках. Полис — это договор, а значит, необходимо с ним подробно знакомиться и только потом подписывать при условии, что вы согласны с его содержанием.