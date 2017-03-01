Что будет?

14 МАРТА, ВТОРНИК



15 МАРТА, СРЕДА

16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

17 МАРТА, ПЯТНИЦА



18 МАРТА, СУББОТА

19 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

(вузы и сузы Ангарска и Иркутска), СК «Ермак», центральный вход.и городских библиотек, ресурсный центр (8 мрн, дом 8), вход свободный.предварительная запись по тел. 8-902-546-79-99.управление Роспотребнадзора (95 квартал, дом 17, каб. 4, 11), тел.: 67-13-50, 67-69-76.(ведущий А.В. ЯШНИКОВ), Иркутск, ул. Трилиссера, 87, аудитория 407.ДК «Лесник» (мрн Китой), вход свободный.ДК «Современник», малый зал, вход свободный.(ул. Ворошилова, 65), актовый зал.(Карла Маркса, 52, здание УМВД), каб. 217, запись по тел.: 692-707,527-944.(состоится в Сочи с 14 по 22 октября), здание администрации АГО (55 кв-л), зал заседаний, вход свободный для молодёжи от 18 до 30 лет, с собой паспорт.Тема: снижение административного давления. Иркутск, бульвар Гагарина, 74, 4-й этаж. Регистрация по телефонам 8 (3952) 48-85-35, 48-85-34.клуб «Мечта», 1 квартал, дом 27.ДК «Нефтехимик».тарифы ЖКХ, растущей безработицы и ухудшения социального положения граждан России (дополнительные вопросы: новые платёжки «Иркутскэнерго», изменения правил въезда ангарских автобусов в Иркутск). Митинг возле музея Победы.(по рассказам М. ЗОЩЕНКО, режиссер А. КОНОНОВ), ДК «Нефтехимик»., Дворец ветеранов «Победа», тел.: 50-40-32, 50-40-33.