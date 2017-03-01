Что будет?

14 МАРТА, ВТОРНИК12.00-16.00 – ярмарка образовательных услуг для выпускников
(вузы и сузы Ангарска и Иркутска), СК «Ермак», центральный вход.17.00 – круглый стол, посвящённый юбилею В.Г. РАСПУТИНА, с участием однокурсника писателя В.Н. МУТИНА
и городских библиотек, ресурсный центр (8 мрн, дом 8), вход свободный.
С 15 марта началась акция «Льготная стерилизация беспородных домашних кошек и собак»,
15 МАРТА, СРЕДА
предварительная запись по тел. 8-902-546-79-99.9.00-18.00 – всероссийский день открытых дверей для потребителей по вопросам потребительского законодательства,
управление Роспотребнадзора (95 квартал, дом 17, каб. 4, 11), тел.: 67-13-50, 67-69-76.9.30-16.00 – семинар для предпринимателей «Основы предпринимательской деятельности»
(ведущий А.В. ЯШНИКОВ), Иркутск, ул. Трилиссера, 87, аудитория 407.17.00 – открытие танцевального сезона для пожилых людей «Нам всего лишь за…»,
ДК «Лесник» (мрн Китой), вход свободный.
16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Знаки и подсказки Вселенной»,
ДК «Современник», малый зал, вход свободный.14.00 – ярмарка вакансий для женщин, центр занятости населения
(ул. Ворошилова, 65), актовый зал.14.30-17.00 – приём граждан членами Общественного совета УМВД России по АГО
(Карла Маркса, 52, здание УМВД), каб. 217, запись по тел.: 692-707,
527-944.15.00 – презентация 19-го всемирного фестиваля молодёжи и студентов
(состоится в Сочи с 14 по 22 октября), здание администрации АГО (55 кв-л), зал заседаний, вход свободный для молодёжи от 18 до 30 лет, с собой паспорт.
17 МАРТА, ПЯТНИЦА14.00 - встреча предпринимателей с руководством управления Россельхознадзора и службы ветеринарии.
Тема: снижение административного давления. Иркутск, бульвар Гагарина, 74, 4-й этаж. Регистрация по телефонам 8 (3952) 48-85-35, 48-85-34.16.00 – открытие квест-комнаты для подростков «Чернобыль: антидиверсионный план»,
клуб «Мечта», 1 квартал, дом 27.
11.00 – национальный праздник Навруз,
18 МАРТА, СУББОТА
ДК «Нефтехимик».17.00 – всероссийская акция протеста КПРФ против роста цен на товары первой необходимости,
тарифы ЖКХ, растущей безработицы и ухудшения социального положения граждан России (дополнительные вопросы: новые платёжки «Иркутскэнерго», изменения правил въезда ангарских автобусов в Иркутск). Митинг возле музея Победы.
19 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ17.00 – спектакль театра «Факел» «Нервные люди»
(по рассказам М. ЗОЩЕНКО, режиссер А. КОНОНОВ), ДК «Нефтехимик».
20 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИКЗавтра, 21 марта, в 14.00, состоится встреча специалистов различных служб администрации АГО с родителями детей-инвалидов
, Дворец ветеранов «Победа», тел.: 50-40-32, 50-40-33.