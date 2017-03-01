.
,

Что будет?


0

Вчера, 11:41
 Количество просмотров: 58
    

14 МАРТА, ВТОРНИК

12.00-16.00 – ярмарка образовательных услуг для выпускников (вузы и сузы Ангарска и Иркутска), СК «Ермак», центральный вход.

17.00 – круглый стол, посвящённый юбилею В.Г. РАСПУТИНА, с участием однокурсника писателя В.Н. МУТИНА и городских библиотек, ресурсный центр (8 мрн, дом 8), вход свободный.

15 МАРТА, СРЕДА

С 15 марта началась акция «Льготная стерилизация беспородных домашних кошек и собак», предварительная запись по тел. 8-902-546-79-99.

9.00-18.00 – всероссийский день открытых дверей для потребителей по вопросам потребительского законодательства, управление Роспотребнадзора (95 квартал, дом 17, каб. 4, 11), тел.: 67-13-50, 67-69-76.

9.30-16.00 – семинар для предпринимателей «Основы предпринимательской деятельности» (ведущий А.В. ЯШНИКОВ), Иркутск, ул. Трилиссера, 87, аудитория 407.

17.00 – открытие танцевального сезона для пожилых людей «Нам всего лишь за…», ДК «Лесник» (мрн Китой), вход свободный.

16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Знаки и подсказки Вселенной», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.

14.00 – ярмарка вакансий для женщин, центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал.

14.30-17.00 – приём граждан членами Общественного совета УМВД России по АГО (Карла Маркса, 52, здание УМВД), каб. 217, запись по тел.: 692-707,
527-944.

15.00 – презентация 19-го всемирного фестиваля молодёжи и студентов (состоится в Сочи с 14 по 22 октября), здание администрации АГО (55 кв-л), зал заседаний, вход свободный для молодёжи от 18 до 30 лет, с собой паспорт.

17 МАРТА, ПЯТНИЦА

14.00 - встреча предпринимателей с руководством управления Россельхознадзора и службы ветеринарии. Тема: снижение административного давления. Иркутск, бульвар Гагарина, 74, 4-й этаж. Регистрация по телефонам 8 (3952) 48-85-35, 48-85-34.

16.00 – открытие квест-комнаты для подростков «Чернобыль: антидиверсионный план», клуб «Мечта», 1 квартал, дом 27.

18 МАРТА, СУББОТА

11.00 – национальный праздник Навруз, ДК «Нефтехимик».

17.00 – всероссийская акция протеста КПРФ против роста цен на товары первой необходимости, тарифы ЖКХ, растущей безработицы и ухудшения социального положения граждан России (дополнительные вопросы: новые платёжки «Иркутскэнерго», изменения правил въезда ангарских автобусов в Иркутск). Митинг возле музея Победы.

19 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

17.00 – спектакль театра «Факел» «Нервные люди» (по рассказам М. ЗОЩЕНКО, режиссер А. КОНОНОВ), ДК «Нефтехимик».

20 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

Завтра, 21 марта, в 14.00, состоится встреча специалистов различных служб администрации АГО с родителями детей-инвалидов, Дворец ветеранов «Победа», тел.: 50-40-32, 50-40-33.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Проблемы детского спорта на ТОК-ШОУ "ТРИБУНА"
Все новости категории

Спортивные новости
"Ермак" ушёл с чемпионата
Акробат завоевал «Олимпийские надежды»
Две медали на чемпионате Европы по стрельбе
Все новости категории

Реклама

Происшествия
6 жертв аферистов за сутки
Вынесен приговор подростку за убийство пожилой женщины
Врач-хирург обвинен в причинении смерти по неосторожности
Все новости категории

Общество
ОБУВЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ
Не только борщи варить
Что будет?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (153)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru