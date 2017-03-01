Не только борщи варить

Как женщины справляются с мужской работой

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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«Леди в погонах» - это не просто девичий конкурс красоты, кои у нас в городе проходят чуть не каждый месяц. Внешность и фигуру здесь, к счастью, вообще не оценивали. Важны преданность профессии, умение держать в руках оружие, таланты, обаяние в конце концов. За звание главной леди в этом году боролись пять участниц – сотрудницы СИЗО, полиции, военные. Кроме домашнего задания – визитной карточки, им предстояло прямо на сцене пострелять по мишеням, продефилировать, предстать перед зрителем в образе «Женщины России» в творческом номере и станцевать вальс. Забегая вперёд скажем, что в бальных платьях девушки смотрелись так же очаровательно, как и форме.Самая молодая участница конкурса – 23-летняя длинноногая блондинка, лейтенант, инспектор отдела специального учёта следственного изолятора № 6 Анастасия ШАЙДЕЦКАЯ. Признаётся, что порой бывает сложно вместо красивого платья надевать на себя форму. Пока училась в институте, два года прожила в казарме, проходила курс молодого бойца. Занимается самбо и дзюдо, отлично стреляет. Так что работать с заключёнными ей не страшно – даст отпор даже самому лютому злодею. Ни мужа, ни детей пока нет (куда смотрят сотрудники ГУФСИН, непонятно), так что главная и единственная мечта на сегодня – обзавестись семейством.У второй участницы, 30-летней Ирины НЕВЕРОВОЙ, мечта более прозаическая – выспаться. Она – капитан, следователь отдела № 2 по расследованию преступлений против личности и собственности УМВД России. Ирина не замужем, одна воспитывает 4-летнюю дочь Алину. Говорит, что работа в полиции как раз очень женская, потому как не каждый мужчина выдержит такой объём работы и писанины.Её коллега 30-летняя Жанна КУЦЕНКО, майор, старший следователь отдела № 1 по расследованию преступлений против личности и собственности. В полицию Жанна пришла вслед за своим отцом. Он тоже служил. Погиб при исполнении, когда дочери было всего 2 месяца. Жанна одна воспитывает двоих детей - 10-летнюю Владиславу и 6-летнего Павла. При этом успевает ловить преступников и расследовать самые сложные уголовные дела.Четвёртая участница тоже надела погоны вслед за отцом. 34-летняя Гульназ УРМАНЦЕВА - ефрейтор, военный бухгалтер войсковой части 3466. Вместе с мужем, тоже военным, они воспитывают 10-летнего сына Рауля. Гульназ признаётся, что оставаться леди в погонах ей несложно, ведь дома двое мужчин. Да и хобби у неё истинно женские – играет на фортепиано и любит вязать крючком.