Не только борщи варить

Как женщины справляются с мужской работойНе так уж часто этим женщинам удаётся вместо формы надеть бальное платье! На фото слева направо Ирина НЕВЕРОВА, Жанна КУЦЕНКО, Лариса БОРИСОВА, Анастасия ШАЙДЕЦКАЯ, Гульназ УРМАНЦЕВА.В 2000 году Министерство труда опубликовало список профессий, куда нельзя привлекать женщин. Грузчик, шахтёр, водолаз и ещё 453 специальности. Благо в этом списке не значатся работа в полиции или военная служба. Почему? Да потому, что женщины уже давно доказали: для них не проблема вставать по тревоге, одеваться за 30 секунд и жить по приказу. Наши корреспонденты убедились в этом на VI муниципальном конкурсе «Леди в погонах». Он прошёл 11 марта в ДК «Энергетик».
«Леди в погонах» - это не просто девичий конкурс красоты, кои у нас в городе проходят чуть не каждый месяц. Внешность и фигуру здесь, к счастью, вообще не оценивали. Важны преданность профессии, умение держать в руках оружие, таланты, обаяние в конце концов. За звание главной леди в этом году боролись пять участниц – сотрудницы СИЗО, полиции, военные. Кроме домашнего задания – визитной карточки, им предстояло прямо на сцене пострелять по мишеням, продефилировать, предстать перед зрителем в образе «Женщины России» в творческом номере и станцевать вальс. Забегая вперёд скажем, что в бальных платьях девушки смотрелись так же очаровательно, как и форме.
Самая молодая участница конкурса – 23-летняя длинноногая блондинка, лейтенант, инспектор отдела специального учёта следственного изолятора № 6 Анастасия ШАЙДЕЦКАЯ. Признаётся, что порой бывает сложно вместо красивого платья надевать на себя форму. Пока училась в институте, два года прожила в казарме, проходила курс молодого бойца. Занимается самбо и дзюдо, отлично стреляет. Так что работать с заключёнными ей не страшно – даст отпор даже самому лютому злодею. Ни мужа, ни детей пока нет (куда смотрят сотрудники ГУФСИН, непонятно), так что главная и единственная мечта на сегодня – обзавестись семейством.
У второй участницы, 30-летней Ирины НЕВЕРОВОЙ, мечта более прозаическая – выспаться. Она – капитан, следователь отдела № 2 по расследованию преступлений против личности и собственности УМВД России. Ирина не замужем, одна воспитывает 4-летнюю дочь Алину. Говорит, что работа в полиции как раз очень женская, потому как не каждый мужчина выдержит такой объём работы и писанины.
Её коллега 30-летняя Жанна КУЦЕНКО, майор, старший следователь отдела № 1 по расследованию преступлений против личности и собственности. В полицию Жанна пришла вслед за своим отцом. Он тоже служил. Погиб при исполнении, когда дочери было всего 2 месяца. Жанна одна воспитывает двоих детей - 10-летнюю Владиславу и 6-летнего Павла. При этом успевает ловить преступников и расследовать самые сложные уголовные дела. Все участницы отлично умеют пользоваться оружием. На фото Гульназ УРМАНЦЕВА.
Четвёртая участница тоже надела погоны вслед за отцом. 34-летняя Гульназ УРМАНЦЕВА - ефрейтор, военный бухгалтер войсковой части 3466. Вместе с мужем, тоже военным, они воспитывают 10-летнего сына Рауля. Гульназ признаётся, что оставаться леди в погонах ей несложно, ведь дома двое мужчин. Да и хобби у неё истинно женские – играет на фортепиано и любит вязать крючком.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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