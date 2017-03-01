ОБУВЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ

Хобби для тех, кто хочет стать королевой

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Любовь ЗАЙЦЕВУ ангарчане знают как генерального директора фирмы «Лактовит», заслуженного работника пищевой индустрии РФ, рискнувшего не просто соединить молоко со свеклой и топинамбуром, но и запустить это в массовое производство. Таких называют бизнес-леди. Но в душе они - девочки, которые мечтают стать королевишнами. А что для этого надо? У Зайцевой свой ответ: хорошая обувь и роскошный веер. До конца месяца любой желающий в музее часов может посмотреть ее шикарные коллекции.- рассказала на открытии выставки «Туфельки и веера» Любовь Зайцева. -Любовь Александровна хоть и утверждает, что коллекция начала собираться случайно, но не скрывает того, что любовь к красивой обуви переняла от мамы, которая была модницей. У Зайцевой есть туфли на все случаи жизни! Две пары своего 35-го размера она временно передала в музей, чтобы зритель сумел сравнить настоящую обувь с коллекционной.