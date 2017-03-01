700 млн рублей на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел заседание региональной межведомственной комиссии (МВК), на котором рассмотрели основные принципы участия муниципальных образований Приангарья в реализации приоритетных проектов формирования современной городской среды.Губернатор подчеркнул, что подобная задача по благоустройству территорий, сформулированная Президентом РФ Владимиром Путиным, впервые определена на федеральном уровне как стратегическое направление развития. Впервые из федерального бюджета выделена беспрецедентная сумма средств на поддержку полномочий органов местного самоуправления. Для Иркутской области в 2017 году предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 452,3 млн рублей (софинансирование из областной казны составит 222,8 млн рублей). Не менее 2/3 указанных средств должны быть направлены на благоустройство дворовых территорий, 1/3 – на благоустройство муниципальных общественных пространств.Кроме того в 2017 году Приангарью будет выделена из федерального бюджета отдельная субсидия в объеме 16,7 млн рублей – на обустройство парков малых городов (софинансирование из областного бюджета 8,3 млн рублей).Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов обратил внимание присутствующих на то, что реализация проекта предусматривает не только формирование современных требований к благоустройству городской среды и актуализацию правил благоустройства территорий городов, но и формирование соответствующих долгосрочных региональной и муниципальных программ по благоустройству. Упор должен быть сделан на вовлечение граждан и общественных организаций в работы по устройству удобной и комфортной городской среды – от жилых дворов до городских пространств, и наполнение их важными для населения событиями.Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов заострил внимание на том, что распределение субсидий между муниципалитетами требует пристального подхода. Если, по утвержденным федерацией методикам, большая часть небольших муниципальных образований не участвует в программе 2017 года, то подготовку к следующему этапу выполнения проекта необходимо начинать уже сейчас, учитывая не только районные центры области, но и более мелкие поселения.Предусмотрено, что приоритетный проект формирования современной городской среды будет реализован в два этапа: 2017 год и 2018 – 2022 годы. Куратором проекта в Правительстве Иркутской области назначен заместитель Председателя Правительства региона Руслан Болотов, ответственным исполнительным органом определено министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.Ассоциация муниципальных образований Иркутской области согласилась с предложениями по перечню муниципальных образований – получателей субсидий в 2017 году.Решением МВК в перечень получателей субсидий на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды включены административный центр региона, восемь монопрофильных муниципальных образований Приангарья, городские округа с численностью более 200 тыс. человек. Таким образом, субсидии в 2017 году получат Иркутск, Байкальск, Усолье-Сибирское, Саянск, Тулун, Шелехов, Усть-Илимск, Черемхово, Железногорск-Илимский, Ангарск и Братск. По настоянию Дмитрия Чернышова список получателей субсидий был дополнен городами Зима и Свирск.Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта поручено провести анализ готовности МО к реализации проектов и учесть его результаты при распределении субсидий.Еще одним обязательным критерием участия в выполнении программ благоустройства утверждено трудовое участие граждан при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и общественных городских пространств.