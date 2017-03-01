Автопробег по льду озера Байкал недопустим

Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам:В соответствии с п. 37 Главы IV Постановления Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 г. № 280/59-ПП проезд автомобильного транспорта по водному объектуЗа нарушение указанных правил Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 г. N 153-ОЗ "Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области" предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.