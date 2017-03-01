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Автопробег по льду озера Байкал недопустим


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Сегодня, 12:00
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Автопробег по льду озера Байкал недопустим

Организаторам автопробега «Городские легенды. Испытание Сибирью» рекомендовано отказаться от его проведения на льду озера Байкал. Накануне в адрес Главного управления поступило уведомление о проведении мероприятия вблизи поселка Листвянка Иркутской области возле мыса Березовый. По замыслу организаторов на лед планируется выезд десяти тестовых кроссоверов и компактных внедорожников.

Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам: «Наша позиция по данному вопросу неизменна: выезд на лед вне ледовых переправ недопустим. Изменения толщины и структуры льда, вызванные повышением среднесуточных температур, несут угрозу жизни участникам автопробега. В последнее время мы наблюдаем негативную тенденцию превращения Байкала из священного места в предмет эксплуатации организаторами ради пиара. В ущерб безопасности людей на водных объектах, экологической безопасности озера они игнорируют законы Российской Федерации и рекомендации спасателей».

В соответствии с п. 37 Главы IV Постановления Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 г. № 280/59-ПП проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне переправы по льду запрещается. За нарушение указанных правил Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 г. N 153-ОЗ "Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области" предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

38.mchs.gov.ru
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