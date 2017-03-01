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Живая земля


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Вчера, 10:59
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В нашем городе есть где научиться выращивать сады и огороды без химии

Живая земля
На снимке Сергей ТУЖИЛИН, научивший ангарчан любить и беречь родную землю.

2017 год объявлен в России годом Экологии. Экология, как трактуют словари, - это наука о взаимоотношениях организмов, сообществ между собой и с окружающей средой. В Иркутской области началась конкретная работа по этой важной тематике. К примеру, в Усолье-Сибирском проводится работа по демеркуризации цеха ртутного электролиза, в Свирске стали убирать мышьяковые завалы в городе, занялись очищением земли. А мне бы хотелось спросить садоводов: на их дачных участках земля живая или уже убитая? Всегда ли мы выращиваем на своих огородах экологически чистые продукты? Не травим ли себя сами?

Эти вопросы обсуждались на очередной встрече ангарских садоводов с организатором биодинамического земледелия в Иркутской области Сергеем Юрьевичем ТУЖИЛИНЫМ.

19 лет назад он прочел в клубе «Надежда» ДК «Современник» свою первую лекцию, и этого оказалось достаточно, чтобы у него сразу же появились единомышленники. И когда в Иркутске только создавался областной центр «Гармония», в Ангарске новое движение уже активно набирало силу.

Супруга Тужилина Лариса вместе с мужем - иркутяне, окончили биолого-почвенный факультет Иркутского госуниверситета. «В Сибири, в ста километрах от Иркутска, расположена биодинамическая ферма Сергея Тужилина, – сообщает календарь «Посевные дни», который переводится для многих стран. – Это единственный русский ученый-практик, создавший самостоятельно на базе своего хозяйства полноценную биодинамическую ферму. Благодаря его активной творческой деятельности идеи биодинамического земледелия развиваются в разных городах страны».

Ангарский клуб биодинамического земледелия работает каждую субботу.

Биодинамика – одно из направлений органического сельского хозяйства. В последние годы в противовес основному агрохимическому земледелию действуют несколько течений альтернативного сельского хозяйства: органическое, биодинамическое и природное. Между ними есть отличия, но все направлены на оздоровление почвы, получение экологически чистой продукции. Предлагают минимальную обработку земли, чтобы оставить в ней все живое, органические грядки, смешанные посадки… Высевают сидераты, ведут защиту от вредителей биологическими методами.

Людмила РОССОВА

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