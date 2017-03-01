Для будущих студентов

Ежегодная ярмарка образовательных услуг проходила вчера, 14 марта, в ДС «Ермак». Ярмарка организуется для выпускников 9-11 классов интересующихся информацией об учреждениях профессионального и высшего образования Ангарска и Иркутска.



«В этом году об участии в ярмарке заявили 25 учреждений среднего и высшего профессионального образования ближайшего Иркутска и Ангарска, в том числе медицинский и педагогический колледж, техникум общественного питания и торговли, АнгГТУ. Учащиеся ангарских школ могли встретиться с представителями учебных заведений и определиться с выбором будущей профессии», – рассказала главный специалист отдела по молодежной политике Управления по культуре и молодежной политике администрации округа Юлия Раева.



Представители университетов, институтов, колледжей и техникумов презентовали собственные учебные заведения, раздавали информационный материал будущим абитуриентам, рассказывали о перспективах профессионального роста, мероприятиях и событиях студенческой жизни.