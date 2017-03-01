.
,

Для будущих студентов


0

Вчера, 11:40
 Количество просмотров: 32
    

Ежегодная ярмарка образовательных услуг проходила вчера, 14 марта, в ДС «Ермак». Ярмарка организуется для выпускников 9-11 классов интересующихся информацией об учреждениях профессионального и высшего образования Ангарска и Иркутска.

«В этом году об участии в ярмарке заявили 25 учреждений среднего и высшего профессионального образования ближайшего Иркутска и Ангарска, в том числе медицинский и педагогический колледж, техникум общественного питания и торговли, АнгГТУ. Учащиеся ангарских школ могли встретиться с представителями учебных заведений и определиться с выбором будущей профессии», – рассказала главный специалист отдела по молодежной политике Управления по культуре и молодежной политике администрации округа Юлия Раева.

Представители университетов, институтов, колледжей и техникумов презентовали собственные учебные заведения, раздавали информационный материал будущим абитуриентам, рассказывали о перспективах профессионального роста, мероприятиях и событиях студенческой жизни.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Проблемы детского спорта на ТОК-ШОУ "ТРИБУНА"
Все новости категории

Спортивные новости
За медали поборемся
Чуда не случилось
Юниорский «Ермак» идёт без поражений
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Директор уклонялся от уплаты налогов
Женщина подозревается в убийстве супруга
6 жертв аферистов за сутки
Все новости категории

Общество
Скоро будет ледоход
Живи и помни
Кто в кадеты?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (191)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru