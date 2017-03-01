Мама-фотоаппарат

Как выглядит мир через радугу

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Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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можно по т. 52-29-55

На выставке представлены 55 работ, из которых 32 - самой художницы, а остальные – её учеников. У Жанны Валентиновны своя художественная студия, в которой обучаются 15 человек. Дети от трёх лет и взрослые. Все их рисунки нашли своё место на выставке.Народу на открытии было очень много – это были родные и близкие учеников, все выражали свою признательность преподавателю, говорили, какая Жанна Валентиновна позитивная, яркая, открытая. Мы верим. Каждое полотно просто кричит об этом.На выставке не стоит искать загадок и подтекстов, здесь вам не потребуются пояснения и экскурсоводы. Сюда просто надо идти за праздником, когда кругом всё серо и сыро. Отключаешь все укоры совести, проблемы и критичность сознания и впитываешь цвет.Если картина называется «Счастье», то на ней лазурное море, пальмы, молодые и красивые мужчина с женщиной идут, держа за руки здоровенькую, пухленькую малышку. А вот работа с прозаическим названием «Рыбка-визуализация» - на всё полотно огромная золотая рыба, а по углам мелко - семья, мастерская художницы, дача и стопки денег. Всё понятно, о чём мечтает автор.