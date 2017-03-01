Забрали куда-то

Как выручить любимый автомобиль

Фото Николая СТЕРНИНА

КАК НАДО.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ.

МОЖНО И БЕЗ.

КУДА ДЕЛИ?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ - ЧИТАТЬ!

ДОКАЗАТЬ ЧТО НЕ ВЕРБЛЮД.

Елена ДОЛГИХ

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Процедура изъятия транспортных средств должна основываться в первую очередь на законе Иркутской области № 93-ОЗ от 12.10.2012г. «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории Иркутской области», Кодексе об административных правонарушениях.Нужно понимать, что специализированная стоянка – это коммерческая структура, как правило, небольшое ООО или ИП. Цель любой коммерческой структуры – извлечение прибыли. Но это не разрешает им нарушать закон.По требованию 93-ОЗ, прежде чем грузить транспортное средство, места доступа в автомобиль (двери, капот, багажник) должны быть зафиксированы (опечатаны) работником специализированной стоянки. Если этого не сделано - нарушение закона. А вдруг в салоне вашей машины находились ценные вещи? После опечатывания дверей должностное лицо - сотрудник ГИБДД (а не работник специализированной стоянки) составляет протокол о задержании транспортного средства. К данному протоколу прилагается произведенное сотрудником ГИБДД видео или фото процесса изъятия автомобиля (требование КоАП и неотъемлемая часть протокола). Цель протокола – доказать, что авто стояло в неположенном месте.В п.27.13 КоАП детально прописано, что указывается в протоколе о задержании транспортного средства: дата, время, место происшествия, основание принятия решения для задержания транспортного средства, должность, фамилия, инициалы лица, составляющего протокол, сведения о транспортном средстве, о лице, в отношении которого применена указанная мера обеспечения производства. Протокол подписывается должностным лицом. На что обратить внимание? Норма закона требует, чтобы протокол составлялся в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Понятых, как правило, не приглашают. Если нет ни того, ни другого, это нарушение.Протокол составляется в двух экземплярах, один из них вручается лицу, в отношении которого применена указанная мера. Очень часто протокол автовладельцу не вручают, а просто дают в нем расписаться. Эти формальности в случае судебного разбирательства можно оспорить. Даже если вы неправильно поставили машину, но была нарушена процедура задержания транспортного средства, у вас есть возможность доказать это и оспорить в мировом суде.Раньше было так: видишь, твою машину грузят, и ты вынужден ехать за ней на специализированную стоянку. 14.10.2014 года в федеральный закон №307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» были внесены изменения. С этого момента, согласно ст.27.13 п.1.1 КоАП, процедура задержания транспортного средства может прекратиться на месте задержания в присутствии лица, которое может управлять данным автомобилем в соответствии с правилами дорожного движения, без доставки автомобиля на специализированную стоянку. В таком случае вам все равно вручат постановление об административном правонарушении, но вы сэкономите на услугах штрафстоянки.Если вы не нашли свой автомобиль там, где его оставили, звоните по телефону 02, сообщаете о случившемся, называете марку и регистрационный номер автомобиля. Дежурный сообщит адрес стоянки.Прежде чем вернуть вам машину, представитель ГИБДД (т.е. должностное лицо, а не работник стоянки), который, как правило, находится на этой стоянке, выносит постановление по делу об административном правонарушении. Этот документ выписывается на бланке установленного образца, имеет свой идентификационный номер. Нельзя подписывать это постановление не читая. Главное, к этому документу обязательно должен быть приложен протокол о задержании транспортного средства. В нем есть строка: согласны вы или нет с предъявленным административным нарушением. Если считаете, что вас привлекают незаконно, обязательно пишете в этой графе, с чем конкретно не согласны. Если написали, что согласны, позже уже ничего не оспоришь.Итак, сотрудник ГИБДД дал вам постановление о привлечении к административной ответственности. На его обратной стороне есть штрих-код, поэтому искать реквизиты, куда платить, не надо. В банке по штрих-коду платеж уйдет куда надо. Бывает, что человек заплатил не туда, при этом уверен, что он ничего не должен, а его судебные приставы на дороге останавливают. Потому что если ты оплатил не туда, значит, не оплатил. Даже если вы собираетесь судиться, штраф в любом случае нужно оплатить. Потом вы сможете его вернуть на основании решения суда.После оплаты услуги у вас на руках остаются постановление, квитанция. Можно зайти на сайт службы судебных приставов, там есть раздел «обращение граждан», вы пишете письмо (данные о себе, таким-то постановлением я был оштрафован, оплатил такого-то числа, прошу считать его оплаченным), прикрепляете файл – отсканированную квитанцию из банка и отправляете. На вашу электронную почту придет сообщение, что ваше письмо в службе судебных приставов зафиксировано. Распечатываете этот документ и возите с собой весь комплект в правах на тот случай, если остановят на дороге и предъявят претензии. Такое случается, и у вас будет доказательство, что штраф вами оплачен.