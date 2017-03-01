Шашлыки не жарить!

Мария ИЛЬЮШКИНА

В этот период при наступлении пожарной опасности третьего класса и выше нельзя посещать леса. А также разводить костры, выжигать траву, сжигать мусор на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, предприятий и т.д.За нарушение этих запретов предусмотрены штрафы. Для граждан - в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей; должностных лиц - от 6 до 15 тыс. рублей; юридических лиц - от 150 до 200 тыс. рублей.Согласно п.3 ст.8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение ещё более серьёзных штрафов: на граждан - в размере от 4 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей.О том, что в области ожидаются лесные пожары, говорит и то, что 13 марта уже был свёрстан и согласован сводный план по их тушению. Как отметил на совещании в правительстве области исполняющий обязанности руководителя департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Евгений ГРИШИН, Иркутская область – один из немногих регионов, в сводном плане которого не уменьшено, а даже увеличено количество сил и средств по тушению пожаров. Ожидается увеличение расходов на охрану и защиту лесов и тушение пожаров на 343,3 млн. рублей. Судя по тому, что происходило в наших краях в последние годы, давно пора.Единый телефон доверия главного управления МЧС России по Иркутской области 8 (3952) 39-99-99. При пожаре звоните в единую пожарно-спасательную службу МЧС на номер 101.