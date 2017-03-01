Донашивать будете?

Секонд-хенд – конец или жизнь

Фото Николая СТЕРНИНА

ВСЁ НОВОЕ – СТАРОЕ



С ДРУГОГО МЕСТА

Ольга КНЯЗЕВА

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Секонд-хенд ни для нашего города, ни для страны в целом явление не новое. Комиссионки были и в советское, принято думать, благополучное время. Существуют они, кстати, и сегодня. Не было только гипермаркета. В отличие от больших городов, где такие магазины уже давно работают как обычные магазины. В секондах, если порыться, можно отыскать кофточку «от кутюр» из очень старой коллекции по смешной цене или просто качественную вещь очень недорого. Откуда они там берутся? Да просто многие жители европейских стран предпочитают носить вещь один сезон, а после сдавать их в специальные пункты приёма. Это могут быть или совсем новые вещи с бирками, разонравившиеся и ни разу не надетые, или уже немного поношенные. Сюда же сдают вещи и тамошние магазины, не успевшие распродать свои коллекции в сезон. Современные секонд-хенды ничем, кроме ассортимента, не отличаются от тех магазинов, к которым мы привыкли: ремонт, примерочные, зеркала. Всё это сделано, чтобы покупатель не чувствовал себя униженным, будто на помойку зашёл. И чтобы предложение купить поношенную вещь не звучало как оскорбление. Одна моя приятельница часто бывает за границей у родственников и возвращается с обновками. Из секонд-хенда. Очень прилично выглядят. И очень дешево стоят.Цокольный этаж одного из торговых центров города. Вдоль стен и по центру стоят вешалки с одеждой и обувь. Стоит спёртый, какой-то сладковатый запах, как у бабушки в кладовке. Продавцы говорят, что этот запах от газа, которым обрабатывают одежду, прежде чем отдать её в продажу. Дело в том, что в соответствии с санитарными нормами все вещи, бывшие в употреблении, должны пройти санитарно-эпидемиологическую обработку, чтобы уничтожить возможные микробы и любую заразу. Метилбромид, которым обрабатывают одежду в течение 24 часов в газовых камерах, отлично с этим справляется. Но эта процедура не является альтернативой стирке. Грязь, если была на одежде, там и останется.Когда магазин открывали, обещали ангарчанам большой выбор модной и стильной одежды из Европы. То, что вещи привезены из-за границы, действительно правда. Их носили в Голландии, Англии, Бельгии и других странах. Донашивать привезли в Россию. Точнее, в Ангарск. По большому счёту, не соврали даже насчёт того, что одежда модная. Когда-то была.Цены разные. Например, женские кожаные туфли с длинными носами стоят 1100 рублей. Да, натуральная кожа. Но сбитые каблуки и безнадёжно устаревший фасон. Примерно за такую же цену предлагают купить шлёпки известного обувного бренда. Кожа, но тоже ношеные и тоже давно. Детские сандалии можно купить за 500 рублей.