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«Железка» рулит


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Вчера, 14:35
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Где хотят учиться ангарчане

«Найди себе дело по душе, и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни», - говорил мудрец. Но не уточнил, как своё дело найти. Поэтому чем раньше начнёте искать, тем больше у вас на это времени. Сегодня поиск начинают уже со школы.

«Железка» рулит
Техникум общественного питания и торговли – знает как себя подать.
Фото Николая СТЕРНИНА


Во вторник, 14 марта, во Дворце спорта «Ермак» прошла традиционная ярмарка образовательных услуг. 25 вузов и сузов Ангарска и Иркутска отправили сюда представителей, чтобы рассказать старшеклассникам о своих учебных заведениях.

Толпы подростков с педагогами стекались на ярмарку. Было просто не протолкнуться. Как сказала нашей газете по своему опыту работы Наталья Анатольевна НЕКРАСОВА, учитель школы № 40:

- После посещений ярмарок выпускники очень часто меняют свои планы на поступление.

О важности ярмарки говорит и такой факт: ангарская воспитательная колония привезла сюда двоих выпускников своей школы. Ради двоих парней приехали четыре человека сопровождения. Взрослые понимают: ребятам надо не просто срок отмотать, а выйти достойными людьми. Без профессии снова потеряются.

Здесь же сидели представители центра занятости населения, которые проводили на месте компьютерное тестирование на проф-ориентацию. Прошёл его подросток, определил свою склонность, например, к строительной деятельности – может сразу идти к стенду техникума строительных технологий.

Такая ярмарка – это тоже своеобразный социальный срез. Стой, наблюдай - и увидишь, что в стране происходит. Поясним. Возле стола, где стоит ИрГУПС (в народе говорят «железка», где учат работников железной дороги) – толпы парней. Хватают брошюры, хором задают вопросы. Возле стола Иркутского аграрного университета, где учат ветеринаров, агрономов, охотоведов, зоотехников – пусто. Надо ли пояснять, почему? Все хотят деньги зарабатывать, а не страну поднимать.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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