«Железка» рулит

Где хотят учиться ангарчане

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Во вторник, 14 марта, во Дворце спорта «Ермак» прошла традиционная ярмарка образовательных услуг. 25 вузов и сузов Ангарска и Иркутска отправили сюда представителей, чтобы рассказать старшеклассникам о своих учебных заведениях.Толпы подростков с педагогами стекались на ярмарку. Было просто не протолкнуться. Как сказала нашей газете по своему опыту работы Наталья Анатольевна НЕКРАСОВА, учитель школы № 40:О важности ярмарки говорит и такой факт: ангарская воспитательная колония привезла сюда двоих выпускников своей школы. Ради двоих парней приехали четыре человека сопровождения. Взрослые понимают: ребятам надо не просто срок отмотать, а выйти достойными людьми. Без профессии снова потеряются.Здесь же сидели представители центра занятости населения, которые проводили на месте компьютерное тестирование на проф-ориентацию. Прошёл его подросток, определил свою склонность, например, к строительной деятельности – может сразу идти к стенду техникума строительных технологий.Такая ярмарка – это тоже своеобразный социальный срез. Стой, наблюдай - и увидишь, что в стране происходит. Поясним. Возле стола, где стоит ИрГУПС (в народе говорят «железка», где учат работников железной дороги) – толпы парней. Хватают брошюры, хором задают вопросы. Возле стола Иркутского аграрного университета, где учат ветеринаров, агрономов, охотоведов, зоотехников – пусто. Надо ли пояснять, почему? Все хотят деньги зарабатывать, а не страну поднимать.