Адское дело

Как бороться с «Синими китами»В пятницу в Ангарске прошел круглый стол, на котором представители администрации, управления образования, прокуратуры, медики, психологи, активисты из молодежного парламента и «Родительской инициативы» обсуждали меры противодействия участию ангарских детей в сообществе «Синий кит» в соцсетях. Наша газета писала об этом опасном явлении («В» № 22 от 2.03.2017 - «Киты и бабочки»).
«Синий кит», или F57, или «Тихий дом» - общие названия для сотен сообществ в соцсетях, которые пропагандируют эстетику смерти и подталкивают своих участников к суициду. Их регулярно закрывает Роскомнадзор, но новые появляются как грибы. Открывая собрание, заместитель мэра АГО Марина САСИНА сообщила, что администрация города до последнего не хотела поднимать ажиотаж. Но утром, 10 марта, по сетям была разослана информация о якобы готовящейся массовой акции, не среагировать на которую было нельзя.
Заместитель начальника по стратегическому развитию образования управления образования Елена ГУРЕНКОВА говорила о необходимости организовать контроль за ребенком так, чтобы он не вызвал агрессии. Если родителей что-то встревожило, советовала обращаться за помощью к школьному психологу и другим специалистам вплоть до директора. Особо страшной внештатной ситуации в АГО, к счастью, нет.- Иркутскими специалистами разработаны методические рекомендации для родителей, в которых доступным языком, пошагово, описаны различные ситуации и способы реагирования. Методики мы разослали в образовательные учреждения, включая детские сады, на их основе сейчас проводятся родительские собрания в каждой школе.
Оксана СТИВРИНА, руководитель муниципальной психологической службы консультирования «Зеркало», призвала родителей не паниковать. За последние дни было три звонка от родителей, что их дети зависают в «ВК» и в других соцсетях и что с этим делать. Если нет контакта со школьным психологом, можно позвонить по телефону психологической службы «Зеркало» 639-939, с 9.00 до 19.00.
Прокурор Роман ШЕРГИН считает, что данную проблему нельзя замалчивать, но и раздувать не стоит.- Наша область фигурирует в сводках, но расследование показало, что случаи суицида в Усть-Илимске не имели отношения к данным группам. Более того, проверка личной переписки одной из девочек показала, что она сама отговаривала брата от участия в такой группе. Подростковые суициды были и, к сожалению, будут. В наши обязанности входит давать оценку деятельности органов контроля и правоохранительных органов. Замечаний нет, все готовы к ситуации. В каждой службе есть координатор по данной проблеме. Уголовная ответственность за вовлечение детей в такие группы предусматривает до 5 лет лишения свободы и будет ужесточаться.
Оксана ТИХАЯЗапиши!
Номера телефонов, на которые может позвонить любой подросток в кризисной ситуации или родитель, переживающий за состояние ребенка:
- круглосуточный телефон психологической
помощи - 086
- муниципальная психологическая служба
консультирования «Зеркало» - 639-939
- российская детская бесплатная
«горячая линия» - 8 800 200 01 22
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