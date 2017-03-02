Адское дело

Как бороться с «Синими китами»

(«В» № 22 от 2.03.2017 - «Киты и бабочки»)

Оксана ТИХАЯ

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«Синий кит», или F57, или «Тихий дом» - общие названия для сотен сообществ в соцсетях, которые пропагандируют эстетику смерти и подталкивают своих участников к суициду. Их регулярно закрывает Роскомнадзор, но новые появляются как грибы. Открывая собрание, заместитель мэра АГО Марина САСИНА сообщила, что администрация города до последнего не хотела поднимать ажиотаж. Но утром, 10 марта, по сетям была разослана информация о якобы готовящейся массовой акции, не среагировать на которую было нельзя.Заместитель начальника по стратегическому развитию образования управления образования Елена ГУРЕНКОВА говорила о необходимости организовать контроль за ребенком так, чтобы он не вызвал агрессии. Если родителей что-то встревожило, советовала обращаться за помощью к школьному психологу и другим специалистам вплоть до директора. Особо страшной внештатной ситуации в АГО, к счастью, нет.Оксана СТИВРИНА, руководитель муниципальной психологической службы консультирования «Зеркало», призвала родителей не паниковать. За последние дни было три звонка от родителей, что их дети зависают в «ВК» и в других соцсетях и что с этим делать. Если нет контакта со школьным психологом, можно позвонить по телефону психологической службы «Зеркало» 639-939, с 9.00 до 19.00.Прокурор Роман ШЕРГИН считает, что данную проблему нельзя замалчивать, но и раздувать не стоит.Номера телефонов, на которые может позвонить любой подросток в кризисной ситуации или родитель, переживающий за состояние ребенка: