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Любовь с первого взгляда


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Вчера, 16:20
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Любовь с первого взгляда

Николай Михайлович АВДЕЕВ стал ангарчанином по приказу Родины. 60 лет назад парня призвали в армию и поставили охранять небо над Ангарском. Рядовой Авдеев служил в ПВО.

- Я до армии нигде не был и ничего не видел, только свой поселок в забайкальской степи. Поэтому был просто поражен размахом и красотой молодого города. Трамваи, «кремлевский» шпиль на площади, Дворец культуры с колоннами, клумбы с цветами, лавочки покрашенные, урны для мусора – все как в кино!

У солдата в городе нашлась родня. Здесь уже обживалась двоюродная сестра Альбина, поэтому вопроса, куда пойти в гости, не было.

- Аля показала мне площадь, сводила в кафе попить газировки (к спиртному нам даже приближаться было запрещено!) и, наконец, привела в одно из тогдашних популярных в городе мест – к кинотеатру «Победа».

Николай оценил скульптуры двух вождей, установленные перед входом, полюбовался на афиши и шагнул в прохладу сквера. Там бил фонтан, и это был первый настоящий фонтан, который простой солдат увидел в своей жизни «живьем». Вокруг суетились босые пацаны в невероятного объема трусах. Сказать, что это произвело впечатление, значит, ничего не сказать.

Игорь КАРИН,
фото из семейного альбома Н. АВДЕЕВА

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