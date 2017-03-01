Любовь с первого взгляда

Игорь КАРИН,

фото из семейного альбома Н. АВДЕЕВА

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можно по т. 52-29-55

У солдата в городе нашлась родня. Здесь уже обживалась двоюродная сестра Альбина, поэтому вопроса, куда пойти в гости, не было.Николай оценил скульптуры двух вождей, установленные перед входом, полюбовался на афиши и шагнул в прохладу сквера. Там бил фонтан, и это был первый настоящий фонтан, который простой солдат увидел в своей жизни «живьем». Вокруг суетились босые пацаны в невероятного объема трусах. Сказать, что это произвело впечатление, значит, ничего не сказать.