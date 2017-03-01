Любовь с первого взгляда

Николай Михайлович АВДЕЕВ стал ангарчанином по приказу Родины. 60 лет назад парня призвали в армию и поставили охранять небо над Ангарском. Рядовой Авдеев служил в ПВО.- Я до армии нигде не был и ничего не видел, только свой поселок в забайкальской степи. Поэтому был просто поражен размахом и красотой молодого города. Трамваи, «кремлевский» шпиль на площади, Дворец культуры с колоннами, клумбы с цветами, лавочки покрашенные, урны для мусора – все как в кино!
У солдата в городе нашлась родня. Здесь уже обживалась двоюродная сестра Альбина, поэтому вопроса, куда пойти в гости, не было. - Аля показала мне площадь, сводила в кафе попить газировки (к спиртному нам даже приближаться было запрещено!) и, наконец, привела в одно из тогдашних популярных в городе мест – к кинотеатру «Победа».
Николай оценил скульптуры двух вождей, установленные перед входом, полюбовался на афиши и шагнул в прохладу сквера. Там бил фонтан, и это был первый настоящий фонтан, который простой солдат увидел в своей жизни «живьем». Вокруг суетились босые пацаны в невероятного объема трусах. Сказать, что это произвело впечатление, значит, ничего не сказать.
Игорь КАРИН,
фото из семейного альбома Н. АВДЕЕВА
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