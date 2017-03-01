Ледниковый период

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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можно по т. 52-29-55

Большинство пришедших покататься на коньках в тепле и при приглушённом свете – молодые люди. Без пива и сигарет, зато с коньками. Сбор в 23.00.Придумали такую развлекуху 29-летний Василий ТАТАРОВ и 23-летний Владимир БЫСТРЫХ – вместе они называют себя арт-дуэтом «Ни дня без даты» и зарабатывают на жизнь проведением праздников. Интересно, что в городе всю зиму под открытым небом работают несколько катков, а один (тот, что слева от бассейна «Ангара») весь сезон простоял пустым. Тогда, что это за люди, решившие кататься ночью?Валерии СИЛАЕВОЙ 24 года. Она пришла на каток в платье и капроновых колготках. Оказалась молодой мамой в декрете. Для Леры катание стало возможностью выйти в люди и провести романтический вечер с мужем. Игорь быстро подъехал, увидев, как кто-то разговаривает с его эффектной женой. Дальше они поехали, держась за руки. Да уж, счастье надо держать крепко.На афишах о массовом катании организаторы указывали возраст 16 плюс. Но народ всё равно пришёл с детьми. До часу ночи не спал 6-летний Ярослав ПИСАРЕНКО. В хоккейной форме и шлеме он буквально летал по льду, хотя на коньках первый год. Научился в команде «Ермак-2010».– объясняет мама Ярослава Наталья.