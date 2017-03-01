Ледниковый период

Почему не каждый может жить в маленьком городе? Ведь у нас тихо, спокойно, мы не толкаемся на центральных улицах в часы пик, не проводим полжизни в пробках, знаем друг друга в лицо…
Потому что не всем нужен покой. Кому-то не хватает драйва и скорости, чувств и впечатлений. Для таких в минувшую субботу, 11 марта, на малой арене Дворца спорта «Ермак» организовали массовое катание. Ночью! Получилось, как в больших городах: «Ангарск невер слип».
Правда, большинство предпочло спать, народу собралось немного – около ста человек. Зато какого!Трезвая, спортивная, красивая ангарская молодёжь. Такая тоже есть! Справа – ведущий Василий ТАТАРОВ.
Большинство пришедших покататься на коньках в тепле и при приглушённом свете – молодые люди. Без пива и сигарет, зато с коньками. Сбор в 23.00.Игорь и Валерия СИЛАЕВЫ отдыхают, пока годовалая дочка с бабушкой дома спят.
Придумали такую развлекуху 29-летний Василий ТАТАРОВ и 23-летний Владимир БЫСТРЫХ – вместе они называют себя арт-дуэтом «Ни дня без даты» и зарабатывают на жизнь проведением праздников. Интересно, что в городе всю зиму под открытым небом работают несколько катков, а один (тот, что слева от бассейна «Ангара») весь сезон простоял пустым. Тогда, что это за люди, решившие кататься ночью?Такие мероприятия – возможность побыть с папой. Алексей и Лиза НИКИТИНЫ.
Валерии СИЛАЕВОЙ 24 года. Она пришла на каток в платье и капроновых колготках. Оказалась молодой мамой в декрете. Для Леры катание стало возможностью выйти в люди и провести романтический вечер с мужем. Игорь быстро подъехал, увидев, как кто-то разговаривает с его эффектной женой. Дальше они поехали, держась за руки. Да уж, счастье надо держать крепко.Фигуристка? Спортсменка? Нет, просто генеральный директор ООО «Байкальский химпром» Елена КУРБАТОВА.
На афишах о массовом катании организаторы указывали возраст 16 плюс. Но народ всё равно пришёл с детьми. До часу ночи не спал 6-летний Ярослав ПИСАРЕНКО. В хоккейной форме и шлеме он буквально летал по льду, хотя на коньках первый год. Научился в команде «Ермак-2010».- А что делать? Раньше часто организовывали массовые катания, мы постоянно ходили. Теперь редко, а ребёнок-то требует!
– объясняет мама Ярослава Наталья.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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