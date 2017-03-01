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Лоб в лоб


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Вчера, 18:02
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В воскресенье, 12 марта, серьезная авария произошла на Московском тракте, в районе Еловской горы. Для ее ликвидации понадобилась помощь специалистов Юго-Западного спасотряда.

По словам выезжавших на место спасателей Романа САЛАХОВА и Степана ХАБЕЕВА, вызов поступил в два часа дня. Лоб в лоб столкнулись «Тойота-Королла» и «Хонда-Аккорд». В аварии пострадали четыре человека, но больше всех досталось водителю «Тойоты», которого зажало в машине. Спасателям удалось оперативно достать человека. Все пострадавшие с травмами разной степени тяжести были переданы медикам. На недавнем совещании в Иркутске представитель УГИБДД области заметил, что по сравнению с прошлогодним периодом в нынешнем идет рост аварийности. Погибли 7 человек. По словам старшего инспектора по пропаганде ГИБДД Валерия КИРИЛЛОВА, на это сильно повлияли мартовский гололед и нежелание водителей скидывать скорость на трассах, подобных Московскому тракту.

Игорь КАРИН
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