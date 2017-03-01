Предупредили по-хорошему

Гуси-лебеди – уголовники, а Золушка – жертва домашнего насилия. Вот так, на сказках, можно кратким курсом рассказать об Уголовном кодексе, преступлениях и наказаниях за них. Что и сделали сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних на правовой игре в центре помощи детям в 15 микрорайоне, прошедшей 14 марта. Полицейские в центре – частые гости. Благо приходят больше по хорошим поводам.
Фото Николая СТЕРНИНА
Сейчас в центре помощи детям живут 72 ребёнка от 3 до 18 лет. Это и сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Для участия в игре отобрали 12 ребят из тех, кто уже либо состоит на учёте в ПДН, либо вот-вот туда встанет. Им-то и объясняли, что гуси-лебеди сидели бы уже в тюрьме за похищение ребёнка. А Золушке следовало бы написать заявление на мачеху – насилие и удержание в замке наказывается законом. Тем более если речь идёт о ребёнке. Напомнили, с какого возраста наступает уголовная ответственность и за какие проступки.
Ольга КНЯЗЕВА
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