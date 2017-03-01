Предупредили по-хорошему

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55

Сейчас в центре помощи детям живут 72 ребёнка от 3 до 18 лет. Это и сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Для участия в игре отобрали 12 ребят из тех, кто уже либо состоит на учёте в ПДН, либо вот-вот туда встанет. Им-то и объясняли, что гуси-лебеди сидели бы уже в тюрьме за похищение ребёнка. А Золушке следовало бы написать заявление на мачеху – насилие и удержание в замке наказывается законом. Тем более если речь идёт о ребёнке. Напомнили, с какого возраста наступает уголовная ответственность и за какие проступки.