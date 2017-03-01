Позвони и спроси

Виктория КОСТИНА

В период проведения месячника для всех жителей области будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей. С 9.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 (кроме субботы и воскресенья), специалисты службы по телефону 8(395-2)24-08-74 дадут консультации по различным вопросам защиты прав потребителей.