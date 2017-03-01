Позвони и спроси

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Вчера, 18:10
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С 15 марта по 14 апреля в Иркутской области пройдет месячник защиты прав потребителей. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Сергей ПЕТРОВ.

В период проведения месячника для всех жителей области будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей. С 9.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 (кроме субботы и воскресенья), специалисты службы по телефону 8(395-2)24-08-74 дадут консультации по различным вопросам защиты прав потребителей.

Виктория КОСТИНА
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