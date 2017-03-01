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Кто в кадеты?


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Вчера, 18:11
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Иркутский кадетский корпус объявляет очередной набор новеньких. Тем, кто хочет связать свою жизнь с военной службой, работой в правоохранительных структурах, следственном комитете, можно начинать уже с 7 класса.

Набирают, правда, только мальчиков, есть ограничения: нужны физически сильные и умственно развитые.

Кадетский корпус в Иркутске работает примерно по той же системе, что и Суворовское училище. Мальчишки там живут, получают среднее образование, но плюсом ко всему проходят военную подготовку: учатся маршировать, обращаться с оружием, обучаются армейскому рукопашному бою, привыкают к дисциплине. Зато им будет легче при поступлении в профильный вуз. У выпускников кадетского корпуса есть специальные льготы и предусмотрены дополнительные баллы.

Кадетский корпус находится в Иркутске, микрорайон Первомайский, улица Алмазная, 20. Позвонить можно по телефонам 8(3952)36-31-07, 31-46-40. Сайт Иркутского кадетского корпуса «кадеты-иркутск.образование38.рф»

Ольга КНЯЗЕВА
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