Живи и помни

Собств. инф.

В рамках 80-летия состоялась премьера спектакля «Прощание с Матёрой», в школах прошли уроки о литературном наследии писателя, книжные и фотовыставки, творческие встречи, открытие музея Валентина Распутина, а также открытие мемориальной доски на доме, где жил и работал писатель.Кстати, губернатор Иркутской области Сергей Левченко на пресс-конференции пообещал, что в честь Распутина в будущем будет учреждена премия.