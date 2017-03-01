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Живи и помни


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Вчера, 18:21
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Живи и помни
15 марта исполнилось 80 лет со дня рождения писателя Валентина РАСПУТИНА. В этот день в Иркутской области прошло более 40 мероприятий, посвященных его памяти. В 11 часов в Знаменском соборе Иркутска, где похоронен самый известный писатель области, прошла панихида.

В рамках 80-летия состоялась премьера спектакля «Прощание с Матёрой», в школах прошли уроки о литературном наследии писателя, книжные и фотовыставки, творческие встречи, открытие музея Валентина Распутина, а также открытие мемориальной доски на доме, где жил и работал писатель.

Кстати, губернатор Иркутской области Сергей Левченко на пресс-конференции пообещал, что в честь Распутина в будущем будет учреждена премия.

Собств. инф.
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