Живи и помни

15 марта исполнилось 80 лет со дня рождения писателя Валентина РАСПУТИНА. В этот день в Иркутской области прошло более 40 мероприятий, посвященных его памяти. В 11 часов в Знаменском соборе Иркутска, где похоронен самый известный писатель области, прошла панихида.
В рамках 80-летия состоялась премьера спектакля «Прощание с Матёрой», в школах прошли уроки о литературном наследии писателя, книжные и фотовыставки, творческие встречи, открытие музея Валентина Распутина, а также открытие мемориальной доски на доме, где жил и работал писатель.
Кстати, губернатор Иркутской области Сергей Левченко на пресс-конференции пообещал, что в честь Распутина в будущем будет учреждена премия.
Собств. инф.