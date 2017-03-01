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Скоро будет ледоход


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Вчера, 18:23
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Ангарское отделение Государственной инспекции по маломерным судам переведено на работу в усиленном режиме.

Причину объясняет старший инспектор ГИМС Владимир АГАФОНОВ:

- В последние время мы и сотрудники администрации чуть ли не прописались у берега Китоя, возле железнодорожного моста. Там по льду, который уже весь в промоинах, проходит стихийная трасса микрорайон Строитель-Биликтуй.

По словам Владимира Агафонова, никакие предупреждения, штрафы, запреты выезда на лед не могут остановить желающих срезать маршрут в соседний район.

- В понедельник приехали с телевидением. Думали, люди побоятся публичности. Где там! Хоть каким крупным планом снимайте, все равно будем ездить.

По информации ГИМС, из-за резкого потепления ледовое покрытие тает на глазах. Вскрытие льда на Китое ожидается на две недели раньше срока, и уже сейчас у берега растут полоски чистой воды. И это тоже грозит опасностью.

- К таким полоскам воды традиционно тянет детей. Порой это заканчивается трагедией. Все помнят, как шесть лет назад пять 10-летних девочек пошли посмотреть «волшебную водичку», и две из них провались. Одна выбралась, вторая погибла. Поэтому сейчас мы проводим в школах профилактические беседы на тему безопасности и просим родителей проводить ликбез дома, - говорит Владимир Агафонов.

Игорь КАРИН
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