Скоро будет ледоход

Игорь КАРИН

Причину объясняет старший инспектор ГИМС Владимир АГАФОНОВ:По словам Владимира Агафонова, никакие предупреждения, штрафы, запреты выезда на лед не могут остановить желающих срезать маршрут в соседний район.По информации ГИМС, из-за резкого потепления ледовое покрытие тает на глазах. Вскрытие льда на Китое ожидается на две недели раньше срока, и уже сейчас у берега растут полоски чистой воды. И это тоже грозит опасностью.- говорит Владимир Агафонов.