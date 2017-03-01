Кто ищет, тот найдёт

Журналист получил задание найти работу

Ольга КРАСНОВА

Фото Николая СТЕРНИНА

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Единственный минус - пенсионный возраст, который указан в паспорте. Но зачем работодателю сразу паспорт показывать? Лучше показать диплом о высшем образовании, рассказать о богатом опыте (35 лет в журналистике!), ненавязчиво поведать, что я человек ответственный, надежный, хочу работать. За большой зарплатой не гонюсь. Надеваю деловой костюм, шляпку, подвожу глаза, пудрю нос.Итак, моя цель – найти работу на ярмарке вакансий, которая 16 марта проходила в ангарском центре занятости населения, где было 25 работодателей.Подхожу к столу Ангарского политехнического техникума и вижу привлекательную вакансию - заведующая библиотекой. Наталье ЛИНЯВСКОЙ, специалисту техникума по кадрам, коротко и четко рассказываю о своих плюсах, не скрываю возраст.- с надеждой спрашивает Наталья Тимофеевна.Услышав отрицательный ответ, говорит, что журналиста библиотекарем не возьмут - профстандарт не разрешает. Я спросила про зарплату. Лучше бы не спрашивала, не зарплата, а пособие: начисление - 8 259 рублей, на руки получишь с вычетом подоходного налога. Что-то мне работа библиотекаря окончательно разонравилась. Но техникуму еще нужна и уборщица. Что вы нос воротите? Зарплата у нее больше, чем у зав. библиотекой - 11,5 тысячи рублей! Возраст не проблема, если смогу каждый день (кроме выходных) с 8 часов утра до 16.30 мыть полы, стены, окна. Тяжело. Но подумаю.Перехожу к другому работодателю - оздоровительный центр «Галактика». Ольга САДОХА, заведующая столовой, оценивающе взглянула на меня и сказала, что взяла бы меня… кухработницей.- говорит Ольга Викторовна. -Предложение Ирины СЛЕПНЕВОЙ, замдиректора Ангарского образовательного центра ИГУ, было неожиданным - получить дополнительное образование. На курсы берут людей разного возраста, учат их разным специальностям. Например, на логопеда, психолога-педагога дошкольного образования, кадрового работника. Срок обучения - один-два года, занятия один-два раза в неделю. По окончании выдается диплом. Профессия логопеда мне нравится, но подумаю, обучение платное.