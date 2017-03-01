Кто ищет, тот найдёт

Журналист получил задание найти работуК встрече с работодателем я готовилась серьезно. Оценила свои преимущества: интересная на вид женщина (больше пятидесяти мне не дашь), оптимистка, коммуникабельная, трудоголик, умею найти общий язык хоть с чертом лысым, у меня взрослые дети (на больничном сидеть не буду).На 500 ищущих работу на ярмарке предлагали 114 вакансий.
Единственный минус - пенсионный возраст, который указан в паспорте. Но зачем работодателю сразу паспорт показывать? Лучше показать диплом о высшем образовании, рассказать о богатом опыте (35 лет в журналистике!), ненавязчиво поведать, что я человек ответственный, надежный, хочу работать. За большой зарплатой не гонюсь. Надеваю деловой костюм, шляпку, подвожу глаза, пудрю нос. Ольга САДОХА, заведующая столовой «Галактики», готова принять на работу 60-летнюю Наталью АЛЕКСЕЕВУ, которая, уйдя на пенсию, дома заскучала
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Итак, моя цель – найти работу на ярмарке вакансий, которая 16 марта проходила в ангарском центре занятости населения, где было 25 работодателей.
Подхожу к столу Ангарского политехнического техникума и вижу привлекательную вакансию - заведующая библиотекой. Наталье ЛИНЯВСКОЙ, специалисту техникума по кадрам, коротко и четко рассказываю о своих плюсах, не скрываю возраст. - Мы бы вас взяли. Но есть ли у вас библиотечное образование?
- с надеждой спрашивает Наталья Тимофеевна.
Услышав отрицательный ответ, говорит, что журналиста библиотекарем не возьмут - профстандарт не разрешает. Я спросила про зарплату. Лучше бы не спрашивала, не зарплата, а пособие: начисление - 8 259 рублей, на руки получишь с вычетом подоходного налога. Что-то мне работа библиотекаря окончательно разонравилась. Но техникуму еще нужна и уборщица. Что вы нос воротите? Зарплата у нее больше, чем у зав. библиотекой - 11,5 тысячи рублей! Возраст не проблема, если смогу каждый день (кроме выходных) с 8 часов утра до 16.30 мыть полы, стены, окна. Тяжело. Но подумаю.22-летний Артур сомневается, что справится с нормами физподготовки, которые нужно сдать претенденту на контрактную службу в войсковой части: 12 раз подтянуться, 3 км пробежать за 13,5 минуты, а 100 метров - за 14,5 секунды.
Перехожу к другому работодателю - оздоровительный центр «Галактика». Ольга САДОХА, заведующая столовой, оценивающе взглянула на меня и сказала, что взяла бы меня… кухработницей. - Предупреждаю, труд тяжелый: два дня работы, два дня отдыха,
- говорит Ольга Викторовна. - Хотя зарплата хорошая - 10 тысяч рублей плюс премии. Или можем взять вас воспитателем, если есть педагогическое образование. Смотрю я, как вы упорно работу ищете, такой позитивной и активной женщине мы будем платить от 15 тысяч и выше плюс полный социальный пакет. Но сначала в течение месяца-трёх мы вас проверим, посмотрим, подходите вы нам или нет (на зарплату это не влияет). А если подойдете, то возьмем вас навсегда!
Предложение Ирины СЛЕПНЕВОЙ, замдиректора Ангарского образовательного центра ИГУ, было неожиданным - получить дополнительное образование. На курсы берут людей разного возраста, учат их разным специальностям. Например, на логопеда, психолога-педагога дошкольного образования, кадрового работника. Срок обучения - один-два года, занятия один-два раза в неделю. По окончании выдается диплом. Профессия логопеда мне нравится, но подумаю, обучение платное.
Ольга КРАСНОВА
Фото Николая СТЕРНИНА
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