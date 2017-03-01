.
,

Кто ищет, тот найдёт


0

Сегодня, 00:33
 Количество просмотров: 155
    

Журналист получил задание найти работу

К встрече с работодателем я готовилась серьезно. Оценила свои преимущества: интересная на вид женщина (больше пятидесяти мне не дашь), оптимистка, коммуникабельная, трудоголик, умею найти общий язык хоть с чертом лысым, у меня взрослые дети (на больничном сидеть не буду).

Кто ищет, тот найдёт
На 500 ищущих работу на ярмарке предлагали 114 вакансий.

Единственный минус - пенсионный возраст, который указан в паспорте. Но зачем работодателю сразу паспорт показывать? Лучше показать диплом о высшем образовании, рассказать о богатом опыте (35 лет в журналистике!), ненавязчиво поведать, что я человек ответственный, надежный, хочу работать. За большой зарплатой не гонюсь. Надеваю деловой костюм, шляпку, подвожу глаза, пудрю нос.

Кто ищет, тот найдёт
Ольга САДОХА, заведующая столовой «Галактики», готова принять на работу 60-летнюю Наталью АЛЕКСЕЕВУ, которая, уйдя на пенсию, дома заскучала.

Итак, моя цель – найти работу на ярмарке вакансий, которая 16 марта проходила в ангарском центре занятости населения, где было 25 работодателей.

Подхожу к столу Ангарского политехнического техникума и вижу привлекательную вакансию - заведующая библиотекой. Наталье ЛИНЯВСКОЙ, специалисту техникума по кадрам, коротко и четко рассказываю о своих плюсах, не скрываю возраст.

- Мы бы вас взяли. Но есть ли у вас библиотечное образование? - с надеждой спрашивает Наталья Тимофеевна.

Услышав отрицательный ответ, говорит, что журналиста библиотекарем не возьмут - профстандарт не разрешает. Я спросила про зарплату. Лучше бы не спрашивала, не зарплата, а пособие: начисление - 8 259 рублей, на руки получишь с вычетом подоходного налога. Что-то мне работа библиотекаря окончательно разонравилась. Но техникуму еще нужна и уборщица. Что вы нос воротите? Зарплата у нее больше, чем у зав. библиотекой - 11,5 тысячи рублей! Возраст не проблема, если смогу каждый день (кроме выходных) с 8 часов утра до 16.30 мыть полы, стены, окна. Тяжело. Но подумаю.

Кто ищет, тот найдёт
22-летний Артур сомневается, что справится с нормами физподготовки, которые нужно сдать претенденту на контрактную службу в войсковой части: 12 раз подтянуться, 3 км пробежать за 13,5 минуты, а 100 метров - за 14,5 секунды.

Перехожу к другому работодателю - оздоровительный центр «Галактика». Ольга САДОХА, заведующая столовой, оценивающе взглянула на меня и сказала, что взяла бы меня… кухработницей.

- Предупреждаю, труд тяжелый: два дня работы, два дня отдыха, - говорит Ольга Викторовна. - Хотя зарплата хорошая - 10 тысяч рублей плюс премии. Или можем взять вас воспитателем, если есть педагогическое образование. Смотрю я, как вы упорно работу ищете, такой позитивной и активной женщине мы будем платить от 15 тысяч и выше плюс полный социальный пакет. Но сначала в течение месяца-трёх мы вас проверим, посмотрим, подходите вы нам или нет (на зарплату это не влияет). А если подойдете, то возьмем вас навсегда!

Предложение Ирины СЛЕПНЕВОЙ, замдиректора Ангарского образовательного центра ИГУ, было неожиданным - получить дополнительное образование. На курсы берут людей разного возраста, учат их разным специальностям. Например, на логопеда, психолога-педагога дошкольного образования, кадрового работника. Срок обучения - один-два года, занятия один-два раза в неделю. По окончании выдается диплом. Профессия логопеда мне нравится, но подумаю, обучение платное.

Ольга КРАСНОВА
Фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Проблемы детского спорта на ТОК-ШОУ "ТРИБУНА"
Все новости категории

Спортивные новости
За медали поборемся
Чуда не случилось
Юниорский «Ермак» идёт без поражений
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Каждый шестой
Директор уклонялся от уплаты налогов
Женщина подозревается в убийстве супруга
Все новости категории

Общество
За российские деньги, на российских каналах поливает грязью
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Кто ищет, тот найдёт
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (211)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru