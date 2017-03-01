Прощай, конверт!

Ольга КНЯЗЕВА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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можно по т. 52-29-55

Речь идёт о тех работодателях, которые не хотят заключать со своими работниками трудовые договоры или заключают их таким образом, что никакой юридической силы документ не несёт. Сюда же относятся случаи, когда заработную плату полностью или частично платят в конвертах. С ними комиссия и будет бороться. Сколько сейчас на территории округа таких работодателей, даже приблизительно нам сказать не смогли. Анализ ситуации ведётся, но кем именно, никто не знает. Например, в прошлом году удалось выявить 93 случая, когда работодатель не стал заключать со своим работником трудовой договор.Кстати, как отмечают специалисты, сами работники нечасто заботятся, чтобы обезопасить себя и потребовать от начальника нормальный договор. Это связано, по всей видимости, с тем, что людям не хватает юридической грамотности.Как составлен трудовой договор, несёт ли он юридическую силу, кстати, проверить очень просто. На сайте Роструда (https://www.rostrud.ru/) есть специальная ссылка. Стоит внести туда несколько параметров из своего документа, как умная программа тут же сообщит, хороший договор или его смело можно выбрасывать. Во втором случае члены комиссии рекомендуют сразу обращаться к ним.Ещё одна причина, по которой люди молчат о незаконных действиях своего начальства, боязнь потерять работу. Страх понятен и оправдан. Стоит только посмотреть на цифры центра занятости населения. Официально, конечно, уровень безработицы у нас крайне низкий – 0,62%, всего 804 человека. Но это только те, кто официально признан безработным. А сколько их, отчаявшихся, сидит дома? Вакансий немного – 1900. И большая часть из них – рабочие специальности – 1700. Но даже этих вакансий с каждым днём становится всё меньше.