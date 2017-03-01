Вплавь до Хабаровска

Фото Николая СТЕРНИНА

Маргарита ЗАДОРИНА

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можно по т. 52-29-55

- Я в 14 лет с друзьями без специальных приспособлений проплыл по забайкальским рекам тысячу километров, - рассказал нашей газете Александр Владимирович. - Сейчас по течению, плывя со средней скоростью 11 километров в час, хочу доплыть до Тихого океана. Силы есть. Нужен только гидрокостюм, поскольку вода в Забайкалье прохладная – плюс 16 градусов.Александр Варенков изучил цены и подсчитал, что на приключение ему необходимо 75 тысяч рублей, из которых 40 тысяч рублей непосредственно на гидрокостюм. Получая пенсию 13 тысяч рублей, он без помощи спонсоров мечту не осуществит. За тренерскую работу с ангарскими инвалидами в бассейне и тренажерном зале ему никто не платит.