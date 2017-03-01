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Вплавь до Хабаровска


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Вчера, 23:43
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Вплавь до Хабаровска
Ангарские инвалиды Александр ВАРЕНКОВ (справа) и Павел АЛЕКСЕЕВ еще в прошлом году хотели «добежать» до Евпатории. Однако инвалидная коляска Паши езды по нашим дорогам не выдержала.
Фото Николая СТЕРНИНА


- Я в 14 лет с друзьями без специальных приспособлений проплыл по забайкальским рекам тысячу километров, - рассказал нашей газете Александр Владимирович. - Сейчас по течению, плывя со средней скоростью 11 километров в час, хочу доплыть до Тихого океана. Силы есть. Нужен только гидрокостюм, поскольку вода в Забайкалье прохладная – плюс 16 градусов.

Александр Варенков изучил цены и подсчитал, что на приключение ему необходимо 75 тысяч рублей, из которых 40 тысяч рублей непосредственно на гидрокостюм. Получая пенсию 13 тысяч рублей, он без помощи спонсоров мечту не осуществит. За тренерскую работу с ангарскими инвалидами в бассейне и тренажерном зале ему никто не платит.

Маргарита ЗАДОРИНА

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