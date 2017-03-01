.
,

Новый экспонат


0

Сегодня, 00:25
 Количество просмотров: 42
    

В музее часов новый экспонат. Его подарила японская часовая фирма «Мадо». Часы «Энергия» выполнены из сосны и выпущены ограниченным тиражом. В коллекции ангарского музея это уже восьмая модель современных японских часов.

Новый экспонат
Баирма БАРТАНОВА и Алёна ВАСИЛЬКОВА установили новую «Энергию» на втором этаже, в витрине справа от входа.
Фото автора


- Если французские часы, производимые для интерьеров, отличаются пышностью, помпезностью, обилием дорогих материалов, то японские полны смысла, они очень символичны, - пояснила нашей газете заведующая экспозиционным отделом музея часов Алена ВАСИЛЬКОВА. - У нас среди 26 старинных японских часов есть экземпляр с хризантемой. Она – символ императорского дома, и иметь у себя дома часы с этим цветком могли только члены императорской семьи. Все японские часы выполнены из дерева. И поскольку японцы берегут пространство, то все их часы узнаваемо лаконичны.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Проблемы детского спорта на ТОК-ШОУ "ТРИБУНА"
Все новости категории

Спортивные новости
За медали поборемся
Чуда не случилось
Юниорский «Ермак» идёт без поражений
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Каждый шестой
Директор уклонялся от уплаты налогов
Женщина подозревается в убийстве супруга
Все новости категории

Общество
За российские деньги, на российских каналах поливает грязью
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Кто ищет, тот найдёт
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (211)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru