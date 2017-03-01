В музее часов новый экспонат. Его подарила японская часовая фирма «Мадо». Часы «Энергия» выполнены из сосны и выпущены ограниченным тиражом. В коллекции ангарского музея это уже восьмая модель современных японских часов.
Баирма БАРТАНОВА и Алёна ВАСИЛЬКОВА установили новую «Энергию» на втором этаже, в витрине справа от входа.
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- Если французские часы, производимые для интерьеров, отличаются пышностью, помпезностью, обилием дорогих материалов, то японские полны смысла, они очень символичны, - пояснила нашей газете заведующая экспозиционным отделом музея часов Алена ВАСИЛЬКОВА. - У нас среди 26 старинных японских часов есть экземпляр с хризантемой. Она – символ императорского дома, и иметь у себя дома часы с этим цветком могли только члены императорской семьи. Все японские часы выполнены из дерева. И поскольку японцы берегут пространство, то все их часы узнаваемо лаконичны.
Галина ЛЕМЗЯКОВА
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