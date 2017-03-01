Новый экспонат

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Галина ЛЕМЗЯКОВА

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можно по т. 52-29-55

- пояснила нашей газете заведующая экспозиционным отделом музея часов Алена ВАСИЛЬКОВА. -