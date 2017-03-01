Фото Вячеслава ПРОШИНА

Ольга КРАСНОВА

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можно по т. 52-29-55

Александр ГОВОРИН, режиссер «Чудака», решил, что пятый показ спектакля нужно вынести на большую сцену ДК «Нефтехимик». При этом было много тревог и опасений: придет ли столько зрителей? Все были приятно удивлены: зал был полон. Среди зрителей люди разного возраста - и юные, и пожилые.Александр Говорин считает, что собрать большую аудиторию удалось благодаря рекламе, в том числе и в социальных сетях. Но мы-то с вами знаем, что главное не место размещения рекламы, а ее содержание: своих зрителей приглашал театр «Чудак», а их у этого театра много. Очень много!Александр Вампилов писал: «Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда становятся самыми драматическими моментами в жизни человека».