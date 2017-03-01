Спектакль «Стечение обстоятельств» по ранним рассказам Александра ВАМПИЛОВА народный театр «Чудак» четыре раза играл в своей театральной гостиной. И всегда было столько зрителей, что не знали, как всех рассадить. Скорей всего зрителей притягивает и автор пьесы, и его актеры - 18 молодых артистов «Чудака», из которых семеро вышли на сцену в первый раз. Молодые артисты «Чудака» уже нашли своего зрителя.
Фото Вячеслава ПРОШИНА
Александр ГОВОРИН, режиссер «Чудака», решил, что пятый показ спектакля нужно вынести на большую сцену ДК «Нефтехимик». При этом было много тревог и опасений: придет ли столько зрителей? Все были приятно удивлены: зал был полон. Среди зрителей люди разного возраста - и юные, и пожилые.
Александр Говорин считает, что собрать большую аудиторию удалось благодаря рекламе, в том числе и в социальных сетях. Но мы-то с вами знаем, что главное не место размещения рекламы, а ее содержание: своих зрителей приглашал театр «Чудак», а их у этого театра много. Очень много!
Александр Вампилов писал: «Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда становятся самыми драматическими моментами в жизни человека».
Ольга КРАСНОВА
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